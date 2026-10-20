Pistons borran 22 puntos de desventaja para consumar épica remontada ante Boston Celtics en la NBA

Los Detroit Pistons firmaron la primera gran hazaña de la temporada regular 2026-27 de la NBA al remontar una desventaja de 22 puntos en la segunda mitad para vencer 121-113 a los Boston Celtics. Guiados por sus figuras estelares, Cade Cunningham y Jalen Duren, el vigente mejor equipo de la Conferencia Este de la campaña pasada reaccionó a tiempo para arruinar el debut de los locales en un cierre espectacular.

Duren, quien firmó una extensión contractual de 200 millones de dólares en el verano, acalló las dudas al comandar la pintura con 22 puntos y 9 rebotes. Por su parte, Cunningham respaldó su estatus de superestrella con una línea idéntica de 22 unidades y 8 asistencias. Sin embargo, el factor x del encuentro llegó desde el banquillo: Javonte Green y Duncan Robinson destrabaron el perímetro al combinarse para 40 puntos y un destructivo 10 de 17 en tiros de tres puntos.

El desplome de los Boston Celtics en juego inaugural

Boston dominó la primera mitad a placer gracias al debut histórico de Paul George. El alero encestó 38 puntos, convirtiéndose en el jugador de los Celtics con más unidades en su partido de debut con la franquicia. De su mano, los locales estiraron la ventaja a un cómodo 72-50 en el tercer cuarto.

El rumbo del encuentro cambió de forma radical cuando Detroit ajustó las grietas defensivas en la pintura y montó una racha fulminante de 18-0. Los Pistons tomaron su primera ventaja con menos de siete minutos en el reloj del último periodo y sellaron la duela. Mientras George brillaba en solitario, el referente de Boston, Jayson Tatum, firmó un arranque de campaña gris al quedarse con apenas 13 unidades, permitiendo que Detroit sentenciara el primer gran clásico del año.

Líderes del juego inaugural de la temporada de la NBA

Paul George (Boston Celtics): 38 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 6/11 triples

Cade Cunningham (Detroit Pistons): 22 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, 2/5 triples