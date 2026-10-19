Chivas estrena su jersey negro ante Necaxa en el Akron

Las Chivas llegan a la Jornada 13 ante Necaxa con la obligación de ganar. Tras el empate 1-1 ante Tigres, el conjunto tapatío se mantiene en zona de Liguilla, pero la tabla está apretada y cualquier tropiezo puede costarle posiciones.

Gabriel Milito sabe que los tres puntos son vitales para mantener el ritmo y no ceder terreno ante rivales directos. Necaxa llega con necesidades propias, pero el Rebaño, apoyado por su afición, no puede permitirse otro resultado que no sea la victoria.

El tercer uniforme de Chivas está inspirado en la charrería Cortesía Chivas y Nike

El nuevo jersey de Chivas debuta en el Akron

A pesar de que Chivas vuelve a jugar de local en el Estadio Akron, el equipo estrenará su recién presentado tercer uniforme, el jersey negro con detalles dorados que acaba de lanzar junto a Nike.

La Liga MX ya confirmó en su sitio oficial que el Rebaño utilizará esta indumentaria ante Necaxa, convirtiendo el partido del martes en el debut oficial de la nueva piel en cancha.

El diseño, inspirado en la charrería y el traje de charro, rompe con las tradicionales franjas rojiblancas. La propuesta, bajo el concepto “Herencia Sagrada”, busca conectar la tradición mexicana y jalisciense con la identidad del club.

La presentación oficial se realizó el pasado 15 de octubre y la venta anticipada arranca justamente este 20 de octubre, el mismo día del partido, a través de Nike, la app de Nike, Nike Andares y la Tienda Chivas del Estadio Akron.

El lanzamiento general será el 26 de octubre. Así, los aficionados que acudan al Akron podrán ver en vivo el estreno de la equipación mientras el equipo busca los tres puntos.

¿Dónde ver el Chivas vs Necaxa de la Jornada 13?