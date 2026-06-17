¡Van por la 13! Chivas oficializa a Jordan Carrillo y Castañeda con increíble VIDEO

La eliminación en Semifinales del torneo anterior a manos de Cruz Azul dejó una herida profunda en el Guadalajara.

Tras un gran torneo regular, el equipo de Gabriel Milito se quedó a un paso de la Final, y la afición rojiblanca vivió momentos de gran frustración y lágrimas. Ese golpe motivó a la directiva a actuar con rapidez en el mercado de fichajes.

Kevin Castañeda luciendo la playera de Chivas Instagram

Con el Apertura 2026 en el horizonte, Chivas ya mueve piezas para reforzar su plantel y buscar la tan ansiada estrella 13.

Chivas anuncia oficialmente a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo

Hoy, Chivas hizo oficial la contratación de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, dos de los fichajes más esperados por la afición.

A través de sus redes sociales, el club presentó a los nuevos jugadores con un emotivo video de bienvenida que resalta su llegada a Guadalajara, sus ilusiones y el compromiso con el Rebaño.

En el video, ambos futbolistas expresan su felicidad por vestir la camiseta rojiblanca. Castañeda, mediocampista creativo con experiencia, y Carrillo, atacante dinámico proveniente de Pumas, realizaron sus exámenes médicos y firmaron sus contratos en las instalaciones del club.

Según algunos reportes Carrillo firmó un contrato por los próximos cuatro años, es decir, hasta 2030. Por su parte, Castañeda fue por tres años, con opción a uno más.

La afición ha recibido con entusiasmo estas incorporaciones, que llegan justo a tiempo para la pretemporada del Apertura 2026.

Jordan Carrillo, el fichaje bomba de Chivas Instagram

¿Llegará el título para Chivas?

Con la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, Chivas arma uno de los planteles más competitivos del futbol mexicano para el Apertura 2026.

Estos refuerzos aportan creatividad en el mediocampo, desequilibrio en ataque y experiencia joven, complementando perfectamente a figuras ya establecidas en el equipo.

La directiva y el cuerpo técnico de Milito han demostrado ambición al cerrar rápidamente estos movimientos. El Rebaño cuenta ahora con mayor profundidad de plantilla, algo que fue una de las carencias evidentes en la liguilla pasada. Esto obliga al equipo a pelear por el título desde el arranque del torneo.