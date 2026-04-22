Necaxa vs. Chivas EN VIVO: Minuto a minuto del duelo que cierra la jornada 16 de la Liga MX
Sigue la cobertura en directo del partido entre Rayos y el Rebaño Sagrado. Guadalajara busca asegurar la cima de la tabla mientras Necaxa pelea por su última oportunidad de liguilla.
Necaxa
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Chivas
Chivas se juega más que tres puntos
El Guadalajara no sólo puede dar un golpe casi definitivo rumbo al liderato del Clausura 2026, también podría empezar a perfilar, casi con nombre y apellido, a su rival en los cuartos de final.
La jornada 16 de la Liga mx cierra con un enfrentamiento entre equipos con realidades distintas
PreviaChivas presentan su 11 titular
Previa Los Rayos necesitan ganar sus últimos dos partidos y esperar combinación de resultados
Necaxa enfrenta un partido de supervivencia rumbo a la Liguilla
PreviaChivas con el destino en sus manos
Chivas llega como líder y depende de sí mismo para asegurar el superliderato