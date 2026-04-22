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Necaxa vs. Chivas EN VIVO: Minuto a minuto del duelo que cierra la jornada 16 de la Liga MX

Sigue la cobertura en directo del partido entre Rayos y el Rebaño Sagrado. Guadalajara busca asegurar la cima de la tabla mientras Necaxa pelea por su última oportunidad de liguilla.

Por: Ariel Velázquez

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El Guadalajara salta a la cancha con la intención se asegurar el liderato.X @Chivas
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Necaxa
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Chivas
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Chivas se juega más que tres puntos

El Guadalajara no sólo puede dar un golpe casi definitivo rumbo al liderato del Clausura 2026, también podría empezar a perfilar, casi con nombre y apellido, a su rival en los cuartos de final.

La jornada 16 de la Liga mx cierra con un enfrentamiento entre equipos con realidades distintas
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