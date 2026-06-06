Papa León XIV revela que es aficionado del Real Madrid y el club responde en redes

El Real Madrid reaccionó rápidamente a las declaraciones del Papa León XIV sobre sus preferencias futbolísticas y le dio una cálida bienvenida a través de sus redes sociales oficiales, luego de que el pontífice confesara públicamente su simpatía por el conjunto merengue.

Durante su viaje a España, León XIV sostuvo una charla informal con periodistas a bordo del avión. Al ser cuestionado sobre el equipo de sus amores, respondió entre risas que “el Papa es de todos los equipos”, aunque posteriormente admitió que, a nivel personal, es aficionado del Real Madrid.

El Real Madrid le dio la bienvenida al Papa en redes sociales Real Madrid

El Bernabéu abrirá sus puertas al Papa León XIV

La directiva madridista no tardó un solo segundo en reaccionar. A través de sus cuentas oficiales, lanzaron un emotivo mensaje celebrando que el líder de la Iglesia católica sea un seguidor más del cuadro de Chamartín.

El destino cruzará los caminos de ambos muy pronto. Esta revelación encaja de forma perfecta con la agenda de Su Santidad en la capital española, ya que tiene programado un histórico encuentro con la comunidad diocesana justamente en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

La visita papal a España ha tomado un inesperado y emocionante tinte futbolístico que ya tiene a millones de aficionados merengues presumiendo que tienen la bendición desde el Vaticano.