Chivas debutó al mexico-americano Jonathan Pérez en Liga MX

El argentino Gabriel Milito le dio la oportunidad de debutar al delantero Jonathan Pérez en la Liga MX, durante la goliza que le dio Chivas a Puebla por 5-0, partido de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se disputó en el Estadio Akron.

Cuando el partido iba 3-0 a favor de Chivas, Gabriel Milito decidió hacer un triple cambio y darle frescura y rotación a su equipo. Salieron Efraín Álvarez, José Castillo y Roberto Alvarado; entraron Yahel Padilla, Hugo Camberos y Jonathan Pérez, al minuto 77.

La afición de Chivas lo deja muy claro en el partido contra Puebla Mexsport

El originario de California, Estados Unidos, de 23 años, de inmediato plasmó su calidad sobre la cancha. Fue clave en el quinto gol de Chivas, luego de robar el balón y servirlo a sus compañeros.

“Viene trabajando, es el último futbolista que se incorporó, no hizo pretemporada. No queremos apresurar los procesos. Si sentimos que jugadores tienen más rodaje, les damos prioridad. Se presentó la oportunidad que jugara y era un partido para que él pudiera jugar, lo venía deseando. Fue el momento indicado, lo hizo muy bien. Tenemos esa consigna de jugar muy bien y correr de manera ordenada”, indicó Gabriel Milito tras el debut de Jonathan Pérez.

¿QUIÉN ES JONATHAN PÉREZ, MEXICO-AMERICANO QUE DEBUTÓ CON CHIVAS EN LIGA MX?

Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos.

Edad: 23 años.

Es hijo de padres mexicanos.

Debut de Jonathan Pérez en Liga MX: Sábado 18 de abril de 2026.

Cualidades: Buen golpeo de pierna izquierda. Puede jugar como extremo, sus principales virtudes aparecen por dentro, en carriles centrales. Tiene criterio, movilidad y calidad técnica.

El pasado 10 de febrero, Chivas anunció el fichaje de Jonathan Pérez, con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo.

Jonathan Pérez se formó en las Fuerzas Básicas del LA Galaxy, equipo con el que debutó en la MLS. En 2024 se incorporó a Nashville SC.

El delantero ha participado en diferentes procesos con la Selección Mexicana, donde fue convocado a la Sub-16, Sub-18, Sub-20 y Sub-23.

En la MLS disputó 44 partidos, 14 de ellos como titular, registrando un gol y tres asistencias.

TÍTULOS DE JONATHAN PÉREZ:

1 Copa de la MLS con el LA Galaxy en 2024.

1 Copa US Open con el Nashville en 2025.