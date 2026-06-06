Cadillac destaca el trabajo de 'Checo' Pérez en Mónaco después de la calificación

El veredicto del sábado del Gran Premio de Mónaco podría sugerir un sábado de frustración absoluta para Cadillac, especialmente tras haber desembarcado en el Principado con la intención de lograr estar dentro de los 16 mejores de la calificación, pero al final tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas terminaron mezclados con los Haas y los Aston Martin en la parte baja de la parrilla.

Sin embargo, si bien 'Checo Pérez' lamentó lo sucedido en la calificación donde quedó cerca de su objetivo, Graeme Lowdon, director de la escudería Cadillac, existen razones para sonreír después de lo sucedido el sábado.

Trabajamos duro durante la noche para preparar los autos de cara a la crucial sesión de calificación de Mónaco”, apuntó Lowdon para dimensionar el esfuerzo de su personal.

El jefe de la escuadra no ocultó que el camino tuvo baches, pero sacó el orgullo al recordar que apenas transitan por su sexta aparición en la máxima categoría: “No fue una sesión completamente limpia por la mañana, pero estar a solo 0.063 segundos de un puesto en la Q2 en nuestro sexto fin de semana de Gran Premio demuestra que, sin duda, dimos nuestro mejor golpe”.

Sergio Pérez espera que el domingo sea mejor para Cadillac. Cadillac Formula 1 Team

En ese sentido, el dirigente fue enfático al declarar: “Estoy orgulloso de cómo se unió el equipo y de la aportación de ambos pilotos, lo cual es esencial para continuar con este progreso”.

Consciente de que el domingo el panorama luce cuesta arriba por las conocidas dificultades para adelantar en este trazado urbano, Lowdon evitó vender falsas ilusiones de cara a la carrera, pero tampoco dejó de lado que el caos en Mónaco siempre puede abrir una oportunidad.

La carrera de mañana no va a ser fácil desde estas posiciones, pero las cosas pueden dar giros inesperados rápidamente en Mónaco”, advirtió el directivo.