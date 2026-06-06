¡Bendición para el 'Team USA'! El Papa León XIV revela que los apoyará en el Mundial

El Mundial de 2026 ya tiene una bendición de peso internacional. El Papa León XIV causó revuelo mundial al revelar públicamente a qué selección apoyará con todo su corazón durante la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La gran revelación ocurrió durante su viaje en avión hacia España. Al ser cuestionado sobre el torneo continental, el sumo pontífice no titubeó y mandó un emotivo mensaje de aliento al combinado de Estados Unidos, país donde nació, confirmando que jugará el rol de un aficionado más.

El corazón dividido del Papa: De Perú a Estados Unidos

La agenda del líder de la Iglesia católica estará sumamente apretada. León XIV reconoció que sus deberes espirituales le complicarán seguir cada minuto de la justa, pero prometió estar muy atento al desempeño de las barras y las estrellas. "No sé cuántos partidos podré ver", confesó, deseándole el mayor de los éxitos a los futbolistas y al cuerpo técnico de la escuadra norteamericana.

Esta declaración encendió el debate por el pasado del Papa. Previamente, el pontífice había asegurado que si se diera un choque entre Estados Unidos y Perú, él apoyaría a los sudamericanos por los entrañables lazos pastorales que formó tras vivir años en suelo inca. Sin embargo, ante la dolorosa ausencia de la selección peruana en esta Copa del Mundo, el respaldo total se quedó en su tierra natal.

Para León XIV, este torneo va mucho más allá de un balón rodando. El Papa aprovechó el momento para recordar que el deporte debe ser el motor principal para promover la paz mundial, el respeto y la hermandad entre culturas, dejando un mensaje que trasciende las canchas en este verano mundialista.