¿Era roja? Polémica entrada de Omar Campos en el Atlas – Cruz Azul

Una entrada de Omar Campos sobre Eduardo Aguirre pudo haber cambiado el rumbo del partido, cuando Atlas y Cruz Azul iban 0-0 en el primer tiempo en la ida de los Cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. Para el exárbitro Fernando ‘Cantante’ Guerrero, la acción debió señalarse como expulsión.

Al minuto 36, Eduardo Aguirre protegió el balón cerca del banderín del tiro de esquina, momento en el que Omar Campos llegó con los “tacos por delante”, impactando la pierna de apoyo del futbolista del Atlas.

“Se salva de la roja Campos de Cruz Azul por este pisotón con los tachones y sin disputar el balón, va directo sobre Aguirre del Atlas”, publicó el éxarbitro en redes sociales, adjuntando el video de la entrada polémica.

El árbitro principal del Atlas – Cruz Azul, Yonatan Peinado Aguirre, sólo mostró cartón preventivo.

El partido tuvo cinco futbolistas amonestados: Omar Campos, Jorge Rodarte (41’), Gonzalo Piovi (43’), Jorge Rodríguez (43’) y Aldo Rocha (51’).

El Atlas no pudo conservar el empate y en la recta final del partido, Cruz Azul le sacó la victoria por 2-3. El partido de vuelta será el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Banorte.