Chinwendu Ihezuo sufre escalofriante lesión en partido de Liga MX Femenil

Durante el minuto 45 del partido entre Pumas y Pachuca en la Liga MX Femenil, Chinwendu Ihezuo disputó un balón dividido con la portera universitaria, Wendy Toledo, sin embargo, en una pelea leal por el balón, sufrió una escalofriante lesión en el tobillo.

Fue durante los últimos minutos del primer tiempo cuando la delantera nigeriana buscaba poner en ventaja a las Tuzas en el Estadio Olímpico Universitario, solo que un balón dividido terminó con su participación en el partido.

En primera instancia, jugadoras de Pachuca y de Pumas continuaron el compromiso sin mayor tipo de preocupación, solo que Chinwendu Ihezuo se mantuvo sobre el césped y las futbolistas pidieron la atención médica inmediata, haciendo que el carrito de las desgracias retirara a la delantera.

Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión en el tobillo de la atacante africana, sin embargo, podría quedar relegada del resto de los partidos de Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

En cuanto al resultado en el terreno de juego, Pachuca se impuso 1-2 a Pumas y logró mantenerse entre los primeros sitios de la Liga MX Femenil, mientras que las universitarias ocupan el 11º peldaño y lucharán hasta la última Jornada por un sitio en la Liguilla en busca de su primer título de la categoría.

A diferencia de la Liga MX, la Liga MX Femenil continuará su actividad pese a la Fecha FIFA, por lo que la Jornada 14 se disputará entre el miércoles 25 y domingo 29 de marzo, misma en la que Pumas se medirá a León y Pachuca hará lo propio frente a Rayadas.

BFG