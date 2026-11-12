Vetados en Noruega: prohíben la entrada al país a atletas de Rusia y Bielorrusia

Noruega endureció su postura contra Rusia y Bielorrusia en el deporte internacional. El gobierno anunció que impedirá el ingreso de atletas profesionales y personal de apoyo de ambos países cuando viajen a su territorio para participar en competencias, incluso si cuentan con autorización de las federaciones internacionales para competir bajo condición neutral.

La decisión responde a la invasión rusa de Ucrania y al respaldo del gobierno bielorruso a la ofensiva militar. De acuerdo con las autoridades noruegas, el deporte de alto rendimiento ruso mantiene vínculos estrechos con las estructuras estatales, por lo que consideran que su participación internacional no puede separarse del conflicto.

La medida entrará en vigor próximamente, cuando las autoridades migratorias y policiales reciban las instrucciones correspondientes. No se trata, por tanto, de una prohibición que ya esté plenamente aplicada desde este jueves.

Noruega desafía la apertura de las federaciones internacionales

El anuncio de Oslo llega después de que organismos como el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) abrieran vías para permitir el regreso de deportistas rusos y bielorrusos a determinadas competencias bajo estatus neutral.

La FIS contempla su participación individual, sin símbolos nacionales y bajo condiciones específicas. Sin embargo, sus propias reglas reconocen que la autorización deportiva no garantiza el ingreso a un país: las políticas migratorias y fronterizas corresponden a cada gobierno.

La decisión noruega coincide con la postura anunciada por Finlandia este mismo jueves. Helsinki endureció las restricciones de entrada para ciudadanos rusos que realicen trabajos de corta duración, incluido el deporte profesional, incluso cuando compitan como neutrales. Esa disposición comenzará a aplicarse el 16 de noviembre y no incluye de la misma manera a los ciudadanos bielorrusos.

¿Qué competencias podrían verse afectadas?

La restricción noruega amenaza con alterar el calendario internacional de deportes de invierno. Una de las primeras pruebas en riesgo es la apertura de la Copa del Mundo de salto de esquí en Lillehammer, programada del 20 al 22 de noviembre.

También podría afectar la parada de la Copa del Mundo de esquí de fondo en Trondheim, prevista del 4 al 6 de diciembre.

Con esta decisión, Noruega se suma a otros países que han establecido restricciones a la participación o entrada de deportistas rusos y bielorrusos. El conflicto entre las decisiones de los gobiernos y la apertura de las federaciones internacionales vuelve a colocar al deporte de invierno en el centro de la controversia.