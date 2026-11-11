México está muy cerca de recibir otra Copa del Mundo

México quedó muy cerca de recibir otra Copa del Mundo. La candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para organizar el Mundial Femenil 2031 superó la evaluación de la FIFA y avanzó hacia la decisión definitiva, programada para el 23 de noviembre.

La FIFA publicó los informes de evaluación y confirmó que el proyecto de los cuatro países de Concacaf cumplió los requisitos mínimos de organización, después de un análisis que incluyó visitas de inspección a los territorios candidatos.

Con ese resultado, la candidatura conjunta será presentada ante el Congreso extraordinario de la FIFA, que se realizará por videoconferencia y en el que las federaciones miembro decidirán sobre las anfitrionas de las ediciones de 2031 y 2035.

El proyecto que incluye a México recibió una calificación global de 4.4 sobre cinco y presentó 20 estadios en igual número de ciudades como parte de su propuesta. La evaluación favorable representó un paso fundamental, aunque la designación oficial todavía dependerá del Congreso.

Para México, la elección abriría la puerta a organizar por primera vez el Mundial Femenil de selecciones mayores, además de ampliar su trayectoria como anfitrión de las principales competencias internacionales de futbol.

Cuatro ciudades mexicanas en la propuesta

La candidatura de 2031 incluyó como posibles escenarios a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón, con los estadios Azteca, Akron, BBVA y Corona, respectivamente.

La presencia de esas cuatro ciudades forma parte de la propuesta presentada ante la FIFA y todavía no representa una designación definitiva de las sedes del torneo.

El proyecto tuvo como antecedente la candidatura que México y Estados Unidos impulsaron para organizar el Mundial Femenil 2027. Ambas federaciones retiraron aquella propuesta en abril de 2024 y concentraron sus esfuerzos en la edición de 2031.

La apuesta por 2031 planteó aprovechar la infraestructura y la experiencia relacionadas con la organización del Mundial varonil 2026, compartido por México, Estados Unidos y Canadá.

Un Mundial Femenil más grande

La edición de 2031 será la primera Copa del Mundo femenil con 48 selecciones, después de que el Consejo de la FIFA aprobó la ampliación desde los 32 participantes del formato anterior.

Al igual que el del más reciente Mundial varonil, este nuevo esquema contemplará 12 grupos y 104 partidos, frente a los 64 encuentros del modelo previo, además de extender la duración de la competencia por una semana.

En la misma sesión del 23 de noviembre, el Congreso de la FIFA también decidirá sobre la candidatura de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte para organizar el Mundial Femenil 2035, que igualmente superó la evaluación.

La FIFA revisó aspectos de infraestructura, servicios, viabilidad comercial, sostenibilidad y derechos humanos en ambos proyectos. Con esa etapa superada, México y sus socios de Concacaf quedaron a la espera de la resolución que podría convertirlos en anfitriones de 2031.