Mundial femenil 2031 en México: El reto de 4 sedes, 48 países y 104 partidos

México se encuentra a detalles de ser parte de uno de los momentos más relevantes en la historia del futbol femenil, ya que de ser sede del Mundial 2031 –junto a Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica- estarán albergando la primera justa conformada por 48 países, misma que representaría un total de 104 partidos; el territorio nacional contaría con 4 sedes.

El Mundial de 2031 será la undécima edición de la Copa del Mundo Femenina, donde Estados Unidos deseará seguir mostrando su hegemonía y sumar un nuevo título, añadiéndolos a los de 1991, 1999, 2015 y 2019.

De las once ediciones, 2 se disputaron con 12 países, 4 con 16, 2 con 24 y un par más con 32, siendo Brasil 2027 la última de ellas que contará con dicha cantidad antes de volver a expandir la cantidad de naciones participantes:

1991 / China (12 países participantes en la justa).

1995 / Suecia (12).

1999 / Estados Unidos (16).

2003 / Estados Unidos (16).

2007 / China (16).

2011 / Alemania (16).

2015 / Canadá (24).

2019 / Francia (24).

2023 / Australia y Nueva Zelanda (32).

2027 / Brasil (32).

2031 / México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica (48).

* Uno de los grandes retos para México, Jamaica y Costa Rica será el tema de la seguridad mismo que mantiene a FIFA a la vanguardia respecto a Estados Unidos, donde el tema político podría representar el mayor riesgo.

México busca organizar el Mundial Femenil 2031 junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Especial

Sedes en México para el Mundial femenil 2031

Para el Mundial femenil 2031, existen 4 sedes que serían las elegidas para albergar cada uno de los compromisos a disputarse en México correspondientes a la justa veraniega. Conoce cada una de ellas:

Estadio Banorte / con capacidad para 88,084 espectadores, el Coloso de Santa Úrsula estaría completamente listo para recibir una nueva Copa del Mundo, siendo el recinto con mayor aforo al que puedan asistir cada uno de los aficionados.

Estadio Akron / repitiendo como sede en una Copa del Mundo –considerando su participación en 2026- los 46,232 seguidores con lo que cuenta de aforo el recinto tapatío sería una de las cartas fuertes por parte de México para la presentación de la candidatura conjunta y albergar el Mundial Femenil 2031.

Estadio BBVA / el Gigante de Acero también es considerado por el organismo mexicano como una de las opciones para que 53,529 se puedan dar cita en un recinto que ya conoce lo que es recibir una Copa del Mundo.

Estadio Corona / añadiéndose como una de las sedes por excelencia en el futbol mexicano, Torreón volvería a contar con duelos de alta gama y otorga su complejo a FIFA para que 29,101 puedan presenciar los compromisos de la justa en La casa del dolor ajeno.

El Estadio Corona podría recibir nuevos partidos de Copa del Mundo, ahora femenil. Mexsport

BFG