Checo Pérez lució el uniforme especial para el GP de México 2026 en su show run

El show run que Sergio Pérez realizó con el equipo Cadillac Fórmula 1 sirvió, además de volver a presentarlo en la Ciudad de México para su regreso al Gran Premio del país, para exhibir el uniforme especial que usará el fin de semana con motivo de su arranque 300 dentro del Gran Circo.

El nuevo nomex destaca por su fondo blanco que sirve para resaltar otros elementos de la historia de México. Las mangas del traje integran un degradado en verde, blanco y rojo que recrea la bandera mexicana, acompañado por un grabado circular a la altura de la cintura y las piernas inspirado en la Piedra del Sol y motivos aztecas.

En una de las piernas resalta el número 11 en color rojo mientras que también tiene su apellido.

El casco con el que Checo Pérez correrá en el GP de México 2026

El uniforme especial es parte de las celebraciones por convertirse en uno de los pocos pilotos que llegan a las 300 competencias y que se integra al casco presentado el día previo.

El diseño del casco cuenta con una base en tonos blancos combinada con finos trazos que rinden homenaje a la cultura azteca, además de portar con orgullo el número 300 en uno de los costados, haciendo alusión al hito histórico de Grandes Premios que alcanzará este domingo y que lo unirá a un club junto a Michael Schumacher, Fernando Alonso, Jenson Button y Lewis Hamilton que lograron más de 300 carreras.

El piloto tapatío calificó la pieza como el casco que "más le ha gustado" de todos los que ha utilizado a lo largo de su trayectoria en el Gran Circo, destacando el trabajo colaborativo con el equipo de diseño de General Motors.

Aunque Pérez reconoció que las condiciones actuales del monoplaza no le permitirán pelear de forma natural por los puntos, el mexicano aseguró que vivirá el evento con la máxima intensidad junto a la afición local desde las exhibiciones en las avenidas de la ciudad hasta la carrera oficial.