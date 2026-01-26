'Checo' Pérez rueda en Barcelona; Hadjar queda como el más veloz en inicio de pretemporada de F1

Sergio Pérez acumuló kilómetros durante la tanda vespertina del primer día de pretemporada de Fórmula 1 2026, en el circuito de Barcelona, mientras Isack Hadjar extraoficialmente fue el piloto más veloz.

El piloto mexicano, quien este lunes cumple 36 años de edad, compartió el monoplaza de Cadillac con el finlandés Valtteri Bottas, encargado de rodar en el turno matutino.

Tras sólo dar once vueltas en el trazado español, de acuerdo con reportes, Sergio Pérez se ubicó en novena posición extraoficial, entre los nueve pilotos que salieron a la pista durante la tarde, con tiempo de 1:25.974m, recordando que el propósito de estos entrenamientos es verificar el funcionamiento de los sistemas de los monoplazas. Su coequipero Bottas se colocó en séptimo sitio, con 1:24.651m.

Y es que, a pesar de que estaba habilitado el sistema de monitoreo de tiempos del circuito de Barcelona para la sesión de la mañana, Fórmula 1 optó por desactivarlo, por lo que se asume que los registros de la tarde son extraoficiales.

Pese a ello, trascendió que Isack Hadjar, quien fue el más veloz durante la mañana, mejoró los tiempos a lo largo de la tarde, con alrededor de 40 minutos restantes el francés cronometró 1:18.159m con Red Bull.

George Russell y Franco Colapinto fueron segundo y tercero en la tabla de tiempos se extraoficial. Mientras el británico compartió el Mercedes W17 con Kimi Antonelli, el argentino condujo el Alpine lo largo del día, pese a que se quedó detenido en la salida de pits cerca del final de la tanda.

Por su parte, Esteban Ocon superó las 150 vueltas completadas con Haas, siendo el piloto con más kilómetros acumulados durante esta jornada.

Siete equipos participaron en estas pruebas. Además de las ausencias de Williams, Ferrari y McLaren, que se anunciaron con anterioridad, se les unió Aston Martin, que este lunes confirmó que estarán listos tan pronto como el jueves para participar en este shakedown colectivo.

La actividad continuará este martes 27 de enero.

Resultados: Día 1 de pretemporada de F1 2026 en Barcelona (Tarde)