Isaac del Toro es nominado al Velo D’or 2026: premio que todo ciclista sueña

Isaac del Toro está por cerrar el año con otro logro, luego de ser nominado al Velo D’or de la temporada 2026, un premio individual que todo ciclista sueña con tener en sus vitrinas, debido al prestigio que tiene en el deporte. El galardón se entregará el próximo 28 de noviembre.

El ciclista mexicano es el único latinoamericano en la terna de 10 finalistas, entre los que también se encuentran dos compañeros del UAE Team Emirates: Tadej Pogacar y Brandon McNulty (campeón mundial).

“Pogi” ya ganó el premio en tres ocasiones: 2021, 2024 y 2025.

El esloveno ganó en 2026 la Milano Sanremo, el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Liega y el Tour de Francia. Su caída en la octava etapa de La Vuelta a España, puso fin a su temporada.

Isaac del Toro tiene sus "credenciales" para ganar el galardón, aunque está dura la batalla entre los demás ciclistas Mexsport

Por su parte, Isaac del Toro ganó: el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, Lidl Deutschland Tour, el Gran Premio de Montreal.

Además, el originario de Ensenada, Baja California, tiene el tercer lugar en el Tour de Francia, 5to. lugar en el Mundial de Ciclismo, 3ra. Posición en el Ranking de la UCI. En total, disputó 15 carreras.

En 2025, Isaac del Toro también fue nominado al prestigioso premio Velo D’or.

LOS 10 FINALISTAS AL PREMIO VELO D’OR 2026:

Isaac del Toro, 22 años – UAE Team Emirates-XRG.

Remco Evenepoel, 26 años – Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Felix Gall, 28 años – Decathlon.

Enric Mas, 31 años – Movistar.

Brandon McNulty, 28 años - UAE Team Emirates-XRG.

Tadej Pogacar, 28 años - UAE Team Emirates-XRG.

Paul Seixas, 20 años – Decathlon.

Wout Van Aert, 32 años – Visma.

Mathieu Van der Poel, 31 años – Alpecin.

Jonas Vingegaard, 29 años – Visma.

El UAE Team Emirates tiene tres ciclistas entre los 10 finalistas al premio Velo D’or Mexsport

¿CÓMO SE ELIGE AL GANADOR DEL PREMIO VELO D’OR?

Un jurado internacional de periodistas especializados clasifica a cinco corredores de la lista de 10 finalistas, otorgando cinco puntos al primer lugar, cuatro unidades al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y uno al quinto.

Para esta edición del prestigioso premio, se incluyeron las categorías de Mejor Velocista y Mejor Novato del Año (la votación es abierta al público).