Efraín Juárez tropieza en Hungría: Gyori ETO eliminado de la Copa en dieciseisavos de final

El Győri ETO, dirigido por Efraín Juárez, quedó eliminado de la Copa de Hungría tras perder 3-1 ante el Zalaegerszegi TE en los dieciseisavos de final. El conjunto del entrenador mexicano no pudo concretar la remontada después de igualar el marcador en la segunda mitad y terminó con un autogol en el tiempo agregado.

La eliminación representa un tropiezo para el equipo, que mantiene una campaña competitiva en la liga húngara. El Győri ETO ocupa la segunda posición de la clasificación general, empatado en puntos con el líder, por lo que ahora deberá concentrarse en el campeonato tras quedar fuera del torneo copero.

El encuentro se disputó este miércoles 28 de octubre. El Zalaegerszegi TE, ubicado en la decimoprimera posición de la liga, aprovechó sus oportunidades para imponerse y avanzar a la siguiente ronda.

Győri ETO reaccionó, pero no evitó la eliminación

El equipo de Juárez comenzó el partido en desventaja cuando Alfonso Lucas Valentino marcó el primer gol del Zalaegerszegi TE. El atacante sacó un disparo desde fuera del área que se colocó en la esquina superior derecha de la portería para establecer el 1-0.

El Győri ETO buscó la igualada durante el encuentro y encontró su recompensa al minuto 76. Bánáti Kevin anotó el 1-1 de cabeza y devolvió al conjunto visitante la posibilidad de remontar el marcador en el tramo final del partido.

Sin embargo, la reacción no tuvo continuidad. Tiago Peñalba Nazareno recuperó la ventaja para el Zalaegerszegi TE después de culminar una jugada aérea dentro del área. El tanto llegó tras una serie de cabezazos y permitió al equipo local colocarse nuevamente arriba en el marcador.

La eliminación quedó sentenciada durante el tiempo agregado. Bumba Claudiu-Vasile intentó dejar el balón a su portero, pero la acción terminó en autogol y significó el 3-1 definitivo. El Győri ETO ya no tuvo oportunidad de modificar el resultado y quedó fuera de la competencia.

Efraín Juárez se concentra en la liga húngara

Después de quedar eliminado de la Copa de Hungría y sin competiciones europeas por disputar, el Győri ETO enfocará sus esfuerzos en la liga, donde conserva posibilidades de pelear por el primer puesto.

El conjunto dirigido por Juárez suma 21 puntos, la misma cantidad que el Puskás Akadémia, equipo que ocupa el liderato de la clasificación general. La igualdad mantiene abierta la disputa por la cima y deja al ETO con margen para continuar en la pelea durante las próximas jornadas.

El siguiente compromiso será ante el Vasas Budapest SC, en la fecha 12 del campeonato, durante el fin de semana. El equipo buscará mantener su posición y conservar la ventaja de tres puntos sobre el tercer lugar, mientras intenta dejar atrás la eliminación copera y sostener su ritmo en la competencia local.