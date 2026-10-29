"Forjamos a la futura Selección Mexicana Femenil mayor": Gamero aplaude el esfuerzo de Tricolores

Para el estratega Miguel Gamero la eliminación en la Copa del Mundo Femenil Sub-17 va más allá de goles y marcadores. El seleccionador mexicano apuntó a la lección de vida inculcada en sus jugadoras.

"Lo mejor que debe quedar en cada una de las jugadoras y en nosotros es el aprendizaje y el crecer", mencionó tras la derrota 2-1 ante Nigeria, en los octavos de final.

Desde Marruecos, Miguel Gamero también recalcó el objetivo principal de la categoría, con base a resultados anteriores como el tercer lugar que México logró en el certamen Sub-17 del 2025.

"Lo que buscamos es que ellas poco a poco vayan forjándose como jugadoras mexicanas para estar en un futuro en categorías mayores".

México se marcha con saldo de dos victorias y dos derrotas en la Copa Mundial Femenil Sub-17, en Marruecos. FMF

Gamero también aseguró que él y su cuerpo técnico regresan a casa sin reproches.

"Destacar la entrega, el seguir peleando hasta el final, creo que eso me deja tranquilo y a ellas".

Los goles de la victoria para Nigeria cayeron por conducto de Oluebube Umejiaku (40') y de Mary Dunstan (71'). Por México descontó en el tiempo de compensación Emily Delgado.

Sobre el cotejo en Rabat, Miguel Gamero agregó que "siempre son categorías jóvenes que todo es aprendizaje, sabemos que hay equipos con diferentes estilos de juego y nos enfrentamos hoy a uno, son diferentes características a lo que venían jugando".

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se despide con una marca de victorias ante Chile (1-3) y Australia (1-0), por derrotas con España (2-0) y Nigeria (2-1).