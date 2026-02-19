‘Checo’ Pérez le lanza cumplido a Fernando Alonso en la F1

Los amigos se volvieron a encontrar. Sergio ‘Checo’ Pérez estuvo feliz en el día de la foto oficial de la pretemporada 2026 de la Fórmula Uno y vivió varios reencuentros con los pilotos, uno de los más emotivos fue con el español Fernando Alonso. El tapatío le lanzó un cabr** y, de paso, un cumplido.

Mientras ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto dialogaban, se acercó Fernando Alonso para agarrar de los hombros al mexicano y “susurrarle” al oído, lo que provocó que el piloto de Cadillac volteara a saludarlo y darle un abrazo.

Fernando Alonso sorprendió por la espalda a 'Checo' Pérez Captura de pantalla

“Oye cab***, tu cada año más joven, ¿Qué haces?”, le soltó ‘Checo’ al piloto de Aston Martin, de 44 años y quien es el más longevo de la actual temporada de la F1.

“Está más joven cada día”, agregó Colapinto.

Fernando Alonso se quitó la gorra y se señaló el cabello, como una forma de que sí pasa el tiempo.

Fernando Alonso se quitó la gorra para enseñarles que sí pasa el tiempo Captura de pantalla

‘CHECO’ PÉREZ Y FERNANDO ALONSO, UNA AMISTAD QUE DATA DESDE HACE AÑOS

Uno de los primeros acercamientos que tuvo Sergio Pérez con Fernando Alonso se dio a mediados de diciembre de 2010, cuando el mexicano ya había firmado con la entonces escudería Sauber y visitó las instalaciones de Ferrari en Maranello, Italia, para atender temas de la Ferrari Driver Academy, de la que fue parte.

‘Checo’ Pérez reveló que platicó con el español y recibió consejos del bicampeón del mundo.

“Fue un día muy productivo en Maranello. Estuve con la gente del Ferrari Driver Academy para definir todos los detalles de mi estadía para el futuro. Ha sido un día excelente para mí y para mi carrera. Tuve la oportunidad de platicar con Fernando Alonso, quien me dio algunos consejos para mi primera temporada en la Fórmula 1. Me voy muy motivado de aquí y con muchas ganas para lo que venga”, señaló el mexicano.

‘CHECO’ PÉREZ Y FERNANDO ALONSO, UN AGARRÓN EN PISTA QUE CELEBRARON

Sergio Pérez y Fernando Alonso protagonizaron un agarrón en pista durante el Gran Premio de Brasil de 2023. Ambos pilotos pelearon el tercer puesto durante las últimas vueltas, dándose un agarrón, donde el español sacó a relucir la experiencia para quitarle el tercer lugar en el último tramo, donde la diferencia de tiempo fue de tan solo 0.053 segundos.

Lejos de enojarse, tanto ‘Checo’ Pérez como Fernando Alonso terminaron fundiéndose en un abrazo y el español le soltó en tono de broma: “no me vuelvas a poner bajo ese estrés, que ya no tengo 20 años”.

LOS NÚMEROS DE FERNANDO ALONSO EN LA F1