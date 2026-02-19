Trump confiesa envidiar a Infantino y enviará estrellas del fútbol a Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner de manifiesto su estrecha alianza con el máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino, a quien se le ha visto con una gorra similar a las de MAGA, pero con la leyenda USA, esto durante la sesión inaugural de la Junta de Paz en Washington.

Trump volvió a mostrar la fuerte relación que lo une con Infantino, presidente de la FIFA de cara al Mundial 2026 y aprovechó la reunión ante líderes de 40 países para señalar que envidia el trabajo del dirigente del organismo rector del futbol.

"Aquí todos son jefes de Estado, excepto Gianni", señaló el republicano quien inmediatamente añadió con complicidad: "Pero él es el jefe del fútbol, así que no está tan mal. ¿Verdad, Gianni? Creo que tu trabajo es el que más me gusta".

Trump siguió el mensaje lanzando un dardo al Premio Nobel de la Paz. Infantino premió al presidente de los Estados Unidos con el "Premio FIFA de la Paz" durante el sorteo del Mundial, respecto a lo que dijo: “Creo que vieron que Noruega me había estafado y dijeron: 'Démosle un premio de la paz'. Gracias Gianni".

Compromiso de la FIFA para la reconstrucción de Gaza

Esta afinidad entre la Casa Blanca y la FIFA ha trascendido lo diplomático para convertirse en un plan de acción concreto. Trump anunció que la organización liderada por Infantino colaborará en la recaudación de 75 millones de dólares destinados a proyectos en Gaza. La estrategia busca utilizar el poder de convocatoria del deporte rey para atraer inversión y fomentar la estabilidad en la región.

“Estás haciendo campos y estás consiguiendo que las mejores estrellas del mundo vayan allí, gente que es más grande que tú y que yo”, le expresó Trump a Infantino durante su discurso.

El plan incluye el envío de figuras de renombre internacional a la Franja para promover la paz, una iniciativa que el mandatario calificó de gran alcance: “Gianni va a traer a las estrellas a la zona, y son muy conocidas”.

Este esfuerzo se integra en la ambiciosa Junta de la Paz, donde Estados Unidos ha prometido aportar 10,000 millones de dólares, sumados a otros 7,000 millones prometidos por países participantes.