'Checo' Pérez lamenta fallas técnicas, pero ve una mejora en Cadillac en Miami

La actividad del viernes en el Gran Premio de Miami resultó con sentimientos encontrados para Sergio "Checo" Pérez. En el debut de Cadillac como local, el piloto mexicano enfrentó una jornada marcada por fallas técnicas y errores en los procedimientos de salida a pista que limitaron drásticamente su tiempo de rodaje, dejándolo en una posición complicada para la carrera sprint, cuando él mismo reconoció que había una posibilidad de colocarse dentro de los mejores 16.

Al finalizar la sesión de la calificación para la sprint donde resultó 19°, “Checo” Pérez señaló que es necesario corregir fallas internas.

“Creo que hemos progresado, pero estamos teniendo demasiados problemas en este momento”, señaló el tapatío. La falta de actividad fue el factor determinante, ya que los inconvenientes se presentaron desde las sesiones matutinas: “Solo logré dar una vuelta en la clasificación; hemos perdido mucho tiempo en pista en las prácticas”.

Prioridad: Maximizar el paquete de actualizaciones de Cadillac

Para Pérez, la clave del fin de semana reside en poder exprimir las nuevas mejoras del monoplaza, algo que hasta ahora ha sido imposible debido a la falta de consistencia mecánica. En la práctica de 90 minutos fue uno de los pilotos que menos rodó junto con los problemáticos Aston Martin.

“Seguimos teniendo estos problemas que realmente tenemos que solucionar; creo que esa es la prioridad número uno actualmente para poder maximizar el paquete”, enfatizó.

A pesar de la frustración rescató el potencial mostrado en su única oportunidad en la SQ1 del viernes: “Aunque estuve muy contento con mi primera vuelta, solo tuve una. En algunos momentos parecía que íbamos a pasar a la SQ2, lo cual ya es un progreso”.

Al ser cuestionado sobre los errores específicos en la clasificación, Pérez explicó que la gestión del tiempo en los pits fue deficiente: “Sí, básicamente creo que salimos demasiado tarde y luego simplemente no tuvimos tiempo suficiente para repostar y volver a salir. Dado que salimos un poco tarde, ese fue el problema”.