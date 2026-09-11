Antonelli marca el ritmo en la FP2 del GP de España; Checo Pérez muestra un progreso

El nuevo MadRing cobró su primera víctima en la segunda práctica libre del Gran Premio de España. En una sesión accidentada y dominada por el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, el novato Arvid Lindblad se convirtió en el primer piloto en estrellarse contra los muros del circuito madrileño.

El incidente de Lindblad ocurrió a 25 minutos del final, cuando perdió el control de su Racing Bulls en la curva 13 y colisionó contra las barreras TecPro. Aunque el piloto británico salió del circuito por su propio pie fueron necesarios casi 10 minutos para poder colocar todo en orden.

Antes de la neutralización, Kimi Antonelli detuvo el cronómetro en 1m33.662s utilizando el compuesto blando, superando por escasa diferencia a la dupla de Ferrari. Charles Leclerc y Lewis Hamilton mostraron una notable evolución respecto a la tanda matutina para colocarse en la segunda y tercera posición, respectivamente.

El top 5 lo completaron el propio Lindblad que había brillado con el neumático blando y George Russell, líder de la FP1. Por su parte, Max Verstappen finalizó en la sexta plaza con su Red Bull, mientras que McLaren solo tuvo en la pista el mayor tiempo a Oscar Piastri. El campeón del mundo Lando Norris rodó apenas unos giros en la parte final luego de que el equipo realizó un reemplazo de la caja de cambios.

El británico George Russell lideró el 1-2 de Mercedes en la FP1 en Madrid REUTERS

¿Cuál fue la posición de Sergio Pérez en la FP2 del GP de Madrid?

El mexicano Sergio Pérez mostró un avance en la segunda sesión respecto a la posición 21 de la primera tanda. El mexicano se colocó en el puesto 19 a 3.5 segundos de lo hecho por Antonelli.

Checo Pérez superó a Lance Stroll, Valtteri Bottas y Norris que no tuvo tiempo.