"Checo" Pérez admite que el incidente con Albon trajo un efecto dominó el viernes en Japón

El inicio del aniversario 15 del debut de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 resultó complicado para el mexicano en el GP de Japón quien tuvo un incidente con el Williams de Alex Albon y logró esquivar una penalización, un choque que sí tuvo consecuencias en el rendimiento del Cadillac del tapatío.

A pesar de que el balance inicial del monoplaza de Cadillac parecía prometedor, una serie de eventos desafortunados impidieron que el tapatío pudiera rodar con normalidad y reduciendo su tiempo de cara a la clasificación.

Un viernes de pesadilla: Del incidente con Albon a los fallos de energía

La jornada comenzó con una nota positiva que rápidamente se diluyó. En la FP1, Checo logró posicionarse en el lugar 19 tras completar 18 vueltas, con un tiempo de 1:34.221. Sin embargo, un contacto con el Williams de Alex Albon en la parte final de la práctica tuvo una doble consecuencia: llamado de los comisarios y una larga reparación.

"Esta mañana completamos la mayor parte del programa y el coche se sentía bastante equilibrado. Perdí una tanda al final de la sesión por el incidente con Alex [Albon], lo que luego impactó el resto del día, ya que salimos tarde en la segunda práctica", explicó el mexicano al concluir la actividad en pista.

El retraso acumulado afectó la segunda sesión, donde Checo cerró en la posición 20 con 14 giros y un tiempo de 1:33.689. El problema no fue solo el tiempo perdido en el garaje, sino una falla crítica en la unidad de potencia que coincide con el reciente ajuste de la FIA en la gestión de energía.

"Cuando salí, tuvimos otro problema con el despliegue de energía y perdimos mucho tiempo por vuelta", confesó Pérez, evidenciando que el auto aún no se adapta a las exigencias eléctricas de Suzuka bajo las nuevas normativas de cara a la calificación.

"No ha sido el día más sencillo y es difícil sacar muchas conclusiones, pero también analizaremos todo lo de Valtteri (Bottas) y esperamos tener un día más limpio mañana", concluyó el piloto mexicano.