¿Llega al Mundial? Edson Álvarez acelera su regreso con México y el Fenerbahçe tras lesión

Edson Álvarez está cada vez más cerca de regresar a las canchas tras superar la lesión en el tobillo izquierdo que lo mantuvo fuera de acción por varios meses. El mediocampista compartió en sus redes sociales imágenes de su rehabilitación, donde se le ve trabajando fuerza con pesas y realizando ejercicios técnicos con balón, señal clara de su pronta recuperación.

Edson Álvarez compartió imágenes en redes sociales sobre su rehabilitación Captura de pantalla

Álvarez no juega oficialmente desde el 5 de febrero de 2026, cuando el Fenerbahçe venció 3-1 al Erzurumspor en la fase de grupos de la Copa turca. Posteriormente, el 17 de febrero, fue sometido a una cirugía exitosa por una lesión crónica en el tobillo izquierdo, con un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y ocho semanas.

La buena noticia para el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, es que podrá contar con Álvarez en los próximos meses, justo antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. México debutará el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, por lo que el regreso del centrocampista es clave para fortalecer el medio campo tricolor.

Álvarez se nota en buen estado físico para pronto regresar a las canchas Captura de pantalla

El regreso de Álvarez no solo será un alivio para el cuerpo técnico, sino también para los aficionados mexicanos, que verán cómo uno de los referentes del equipo retoma su nivel físico y futbolístico a tiempo para la justa mundialista.