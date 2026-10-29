Alexander Zverev hace historia: destrona a Jannik Sinner y se convierte en número uno del mundo

Alexander Zverev alcanzó el mayor logro de su carrera profesional. El alemán aseguró matemáticamente el primer puesto del ranking de la ATP después de vencer al neerlandés Tallon Griekspoor en los octavos de final del Abierto de Viena, por lo que desplazará a Jannik Sinner de la cima cuando la clasificación se actualice el próximo lunes 2 de noviembre.

El número dos del mundo se impuso por 6-4 y 7-5 en una hora y 35 minutos para alcanzar los cuartos de final del torneo austríaco. Con ese resultado, igualará los 9,450 puntos de Sinner, pero ocupará el primer puesto de la clasificación. El italiano puso fin anticipadamente a su temporada debido a una inflamación en la rodilla derecha.

«Es una sensación increíble saber que desde el lunes seré el número uno del mundo», expresó Zverev después del encuentro.

Zverev termina con 35 años de espera para Alemania

El ascenso representa un acontecimiento histórico para el tenis alemán. Zverev será el jugador número 30 en alcanzar la cima del ranking desde que la ATP comenzó a publicar su clasificación mundial en 1973.

Además, se convertirá en el primer alemán en ocupar esa posición desde Boris Becker, quien lo consiguió en enero de 1991. Con 29 años y seis meses, también será el segundo jugador de mayor edad en estrenarse como número uno, únicamente por detrás de John Newcombe.

El alemán llega a la cima después de una temporada extraordinaria, en la que conquistó sus primeros dos títulos de Grand Slam: Roland Garros y el US Open. También alcanzó la final de Wimbledon y las semifinales del Abierto de Australia.

¿Qué sigue para el nuevo número uno?

Zverev continuará su participación en Viena frente al británico Arthur Fery, quien eliminó a Lorenzo Musetti. Posteriormente, tendrá como objetivos el Masters 1000 de París y las ATP Finals de Turín, los últimos grandes compromisos de la temporada.

Con el primer puesto asegurado, el alemán dejará atrás una espera de años para convertirse en el mejor tenista del planeta. Ahora tendrá el desafío de demostrar que puede mantenerse en la cima del circuito.