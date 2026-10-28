Charly Corral, y su desgastante relación con Selección Nacional de México Femenil

Ser reconocida como la mejor delantera del año en el mundo, ha provocado que la mexicana Charlyn Corral sea mencionada en entornos incluso fuera del futbol profesional.

La han felicitado directivos, dueños de clubes, árbitros profesionales y hasta la Federación Mexicana de Futbol y la Selección Femenil de organismo, con quien por cierto, la jugadora no ha vivido buenas experiencias.

En una entrevista realizada por el creador de contenido Escorpión Dorado, en noviembre de 2024, Charlyn cuenta lo desgastante que ha sido la relación con los diferentes directivos del equipo mexicano, pese a que sus números dentro del terreno de juego, supondrían una relación diferente.

Ha sido una relación un poco desgastante lo que he vivido con Selección”, así comienza el video que el creador volvió a publicar esta semana, a propósito del reconocimiento obtenido por Corral.

La actual jugadora de los Tuzos del Pachuca jugó en el viejo continente durante siete temporadas. En la 2017-2018, la originaria de Ecatepec, Estado de México logró el Pichichi a la jugadora con más goles.

“Pero a lo mejor no es suficiente (ser la goleadora de la liga mexicana). En mi caso, sinceramente no ha sido suficiente. Cuando era pichichi en Europa, no era suficiente, porque no les gustaba… no sé, me encontraban algo.

“Ahorita yo regresé (de Europa) y la verdad no entendí muchas cosas. Los números ahí están, pero cuando yo voy (con Selección Mexicana) es como si no existieran”, recuerda en la entrevista.

Los inicios de Charlyn con Selección Mexicana se dieron en la etapa donde el Director Técnico era Leonardo Cuellar, quien por cierto pasó 18 años al frente de las selecciones femeniles.

“Me tratas como la que no corre. Son cosas que me han pasado ahí que yo también ya me cansé. Como si fuera una novata. Es un cuento de nunca acabar, porque antes que porque era chiquita (...), luego que porque finge lesiones y son cosas que no eran ciertas.

“No te gusta mi futbol, no te gusta mi forma de ser, no te gusta mi estatura, pero mis números han hablado”, explica Charlyn, en la entrevista con Alejandro Montiel.