Champions League: Horario y canal del Real Madrid Vs Bayern Múnich (ida)

Este martes 7 de abril, Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentarán en los Cuartos de Final de ida en Champions League, partido que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y que contará con transmisión EN VIVO a través de TV de paga y diversas plataformas de streaming.

Luego de que Bayern Múnich aplastara 10-2 a Atalanta en los Octavos de Final y Real Madrid hiciera lo propio ante Manchester City (5-1), los dos colosos del futbol europeo protagonizarán una eliminatoria más en el Clásico del Viejo Continente.

Tras 28 partidos en el historial, Real Madrid cuenta con la ventaja en el frente a frente con 13 victorias por 11 del Bayern Múnich, mientras que en 4 ocasiones igualaron; en cuanto a eliminatorias de matar o morir, los españoles mantienen un dominio de 8-5 frente a los bávaros.

La Final de Champions League 2026 se jugará el sábado 30 de mayo en Budapest. Reuters

Todos los detalles del Real Madrid Vs Bayern Múnich (ida)

Estos son todos los detalles que debes conocer para ver EN VIVO los primeros 90 minutos de la eliminatoria entre Real Madrid y Bayern Múnich:

Día: martes 7 de abril, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV: en exclusiva a través de TNT.

¿Qué canal es TNT en México?: 410 y 1410 (Megacable), 435 (Totalplay), 415 y 1415 (SKY) y 610 y 912 (Izzi), 415 (Star TV) y 370/870 (Dish).

Alternativas por streaming: HBO Max, Izzi Go y Sky+.

Árbitro del partido: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio y capacidad: Santiago Bernabéu de Madrid / 84,000 espectadores.

* Además, podrás seguir el partido EN VIVO a través de nuestro Minuto a Minuto.

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid se disputará este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich, donde se conocerá al último semifinalista de la presente edición de Champions League.

BFG