Real Madrid vs. PSV en VIVO y GRATIS: Quinta jornada de Champions League
El conjunto merengue aspira a seguir con paso perfecto en el torneo continental cuando reciba en el Estadio Bernabéu a uno de los equipos históricos del futbol neerlandés
El árbitro analiza un pisotón de Tchuameni sobre Sven Mijnans, y marca penal en contra del Real Madrid. Esta fue la primera falta de los blancos en el partido.
Ambos equipos se han enfrascado en un duelo en el mediocampo, de donde no sale ninguno en busca de las áreas rivales.
Después de un inicio incierto, los merengues ya se hicieron del control del esférico.
Kylian Mbappé condujo un contragolpe dos contra uno acompañado por Arda Güler, pero la acción no terminó en gol luego de que Yan Diomandé sacó un disparo que pegó en un zaguero.
Vinícius Júnior estuvo cerca de marcar después de sacar un disparo desde el balcón del área que pegó en la escuadra.
El brasileño ya intentó un par de desbordes en su vuelta al cuadro titular merengue.
Ruben van Bommel tiene la primera opción clara en una escapada en la que supera a Eder Militao, pero al llegar al área su disparo pasa a un lado del arco.
Kylian Mbappé toca la pelota para el comienzo del partido.
José Mourinho explicó antes del partido que el inglés Jude Bellingham está cargado y prefiere que comience en el banquillo para evitar alguna lesión.
Ambos equipos están a punto de saltar al campo para el partido.
El Real Madrid apuesta por una defensa que no ha jugado junta esta temporada con Eder Militao y Antonio Rudiger como defensas centrales.
El conjunto merengue busca extender su paso perfecto en el torneo continental en el que ha cosechado cuatro victorias. El PSV está fuera de zona de play-in con apenas cuatro puntos.