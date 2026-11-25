El PSG vio el final de su marcha imperial durante una noche lluviosa frente a sus aficionados en el Parque de los Príncipes. El campeón defensor de la Champions League se vio igualado, después de remontar, por la AS Roma, para tener que conformarse con un 2-2 y encontrarse con el final de una racha de 12 triunfos en todas las competencias en esta temporada.

Mario Hermoso mandó adelante a la Roma a los cinco minutos con un remate desde el corazón del área después de beneficiarse de una gran diagonal desde la línea de fondo de Matías Soulé.

La reacción parisina encontró su recompensa pasada la primera media hora, cuando Illia Zabarnyi emparejó a los 31’ con un certero cabezazo a primer poste tras un tiro de esquina.

El Balón de Oro de 2025, Ousmane Dembélé, remontó el marcador momentáneamente desde los once pasos, luego de hacer efectivo el cobro de un penal tras una falta sobre Achraf Hackimi.

Pero cuando parecían enfilarse a la victoria, Donyell Malen puso la paridad por los visitantes con otra excelsa ejecución de un penal a los 78’, después de que el árbitro sueco Glenn Nyberg recurrió al video para señalar una mano de Vithinha dentro del área.

Con este resultado, el PSG dejó su marcha perfecta en el glamoroso torneo continental de clubes y se quedó corto de aspirar a mejorar la que sigue siendo la marca histórica de 16 triunfos consecutivos que hilvanaron hace una década en la temporada 2015-2016.

El amargo empate del equipo de Luis Enrique también significó que no puedan unirse en esta quinta jornada con el Real Madrid como los únicos equipos con un boleto asegurado entre los mejores ocho del torneo. Ahora los merengues con los únicos de entre los 36 participantes que han saldado con triunfos sus cinco compromisos del torneo continental.

El PSG termina en la segunda posición con 13 puntos, mientras que el AS Roma queda al margen de la zona de play-in en el sitio 25 con apenas cinco puntos.

¿Qué le queda por delante al PSG en la Champions League?

El equipo parisino ahora tendrá dos visitas en el calendario de juegos ante el Aston Villa y el Como 1907 como oportunidades para amarrar su pase directo a la siguiente ronda. Su último partido de esta primera ronda será ante el Galatasaray en el Parque de los Príncipes.