César Ramos iguala récord de Armando Archundia tras el Irán vs Nueva Zelanda en Mundial 2026

César Arturo Ramos llegó al Mundial 2026 con credenciales de sobra. Pero el partido que le fue asignado entre Irán vs Nueva Zelanda representó algo más que una nueva aparición.

Cada decisión, cada recorrido sobre el césped y cada silbatazo lo acercaron a un lugar reservado para unos cuantos. El mexicano alcanzó los ocho partidos arbitrados en Copas del Mundo e igualó la marca de Armando Archundia, quien durante años se mantuvo como el árbitro nacional con más encuentros dirigidos. Un registro construido entre Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora el Mundial de 2026.

Y la historia todavía no termina. Con la confianza que le ha otorgado FIFA a lo largo de tres ediciones mundialistas, Ramos se mantiene como una de las cartas fuertes del arbitraje internacional. Si recibe una nueva designación en las próximas rondas, dejará atrás a Archundia y se convertirá en el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en una Copa del Mundo.

Banderas de Irán y Nueva Zelanda previo al partido del Mundial 2026. Reuters

El encuentro entre Irán y Nueva Zelanda fue, entonces, mucho más que un juego de fase de grupos. Con la tensión por los conflictos entre Irán y Estados Unidos, el juego fue una escala más en la carrera de un árbitro que ya dirigió una semifinal mundialista, la de Francia y Marruecos en Qatar 2022.

¿Quienes son los otros mexicanos que acompañaron a César Ramos?

El silbante fue acompañado por los asistentes mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra, y con apoyo de los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara en el VAR,

César Ramos volvió a representar al arbitraje mexicano en la élite. Esta vez, además, con una marca histórica bajo el brazo y la posibilidad de convertirla muy pronto en un récord absoluto.