Abucheos a Kylian Mbappé y pancartas contra Florentino Pérez marcan la derrota moral del Real Madrid

Florentino Pérez fue el principal protagonista en el Estadio Santiago Bernabéu, en una semana en la que el presidente del Real Madrid acaparó todos los reflectores mediáticos y que no dejaron de seguirlo en el palco de honor del recinto merengue.

La afición merengue se encargó de dejar en los registros que el penúltimo partido en casa de una liga perdida desde hace mucho tiempo fuera el peor de esta campaña y muchos de quienes llegaron a ver una pírrica victoria blanca 2-0 ante el descendido Real Oviedo lo hicieron para descargar sus frustraciones y enojos de una temporada para el olvido.

Florentino estuvo ahí, enfundado con su saco oscuro como hizo el martes cuando convocó a una rueda de prensa para desatar su enojo contra periodistas, medios de comunicación y rivales. Y como el martes, tuvo parque para responder a los reclamos que le hicieron algunos aficionados en imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

En el césped, la presentación de los jugadores se convirtió en una exhibición de desprecio para muchos de ellos, los más cuestionados con abucheos fueron Vinícius Junior, Trent Alexander Arnold y Álvaro Carreras. A Kylian Mbappé le cayó la más sonora de las abucheadas en el momento en que salió a calentar en el segundo tiempo.

Apenas comenzó el juego y en un par de sectores de las gradas aparecieron un par de mantas gigantes con mensajes claros para el septuagenario presidente merengue que desde el martes comenzó a afilar cuchillos al convocar a elecciones adelantadas, poniendo su cargo en juego para el valiente que lo quiera retar.

“¡Florentino vete ya!” y “¡Florentino, es tu culpa!” decían las pancartas a las que no les dieron oportunidad de estar más de un minuto, pues de inmediato el personal de seguridad del inmueble fue a confiscarlas a sus dueños.

El espectáculo merengue era esperpéntico una vez más ante la seria mirada de Florentino Pérez, hasta que el canterano Gonzalo García destrabo el compromiso a unos minutos del descanso para tomar una ventaja que mantuvieron gracias a las fallas del Oviedo en varias oportunidades para subir números al marcador.

Jude Bellingham, otro que recibió pitos al ingresar de cambio en el complemento, puso hielo al partido con el segundo tanto en la recta final. No hubo celebración, solo mandar besos a las gradas.

Si el abucheo a Mbappé fue muy sonoro al momento de salir a calentar, cuando ingresó de cambio hizo que los decibeles del Santiago Bernabéu se dispararan, pues los aficionados así cuestionaban al delantero francés que se ausentó de los últimos partidos por molestias en la rodilla, pero dejando una imagen cuestionable al irse de vacaciones y dejarse ver con su pareja por Europa.

Al Real Madrid le faltan dos jornadas para cerrar una temporada para el olvido. Irán a medirse ante el Sevilla y cerrarán en casa ante el Athletic Club. La afición tendrá una oportunidad más para mostrar su molestia ante una temporada más que verán caer su telón con las manos vacías.