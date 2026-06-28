Cerveza gratis en Monterrey por el adiós del Mundial 2026

Nuevo León, Monterrey, echará ‘la casa por la ventana’ cuando se juegue el último partido del Mundial 2026 en la entidad, con el partido entre Países Bajos y Marruecos del próximo lunes 29 de junio. Se anunció que habrá cerveza gratis y sin agotar existencias.

“Noticia bomba. Vamos a regalar cerveza el domingo y lunes, tanto en el Parque Fundidora (Fan Fest), como en el Parque del Agua y otras opciones como la Macroplaza”, dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León.

El Estadio Monterrey alojará el Países Bajos vs Marruecos del Mundial 2026 Reuters

Para este domingo, en el Fan Fest de Monterrey se presentará Karlo (3:30 pm), Santos Bravo (19:30 horas), Enrique Iglesias (7:30 pm) y Oranje Fan Team (DJs yuki, FeestDJRuud e Yves Berendse). La apertura será a las 12:00 horas.

Para el lunes 29 de junio, el Fan Fest de Monterrey estarán The CLSSX, después se transmitirá el partido y cerrará la noche R3HAB a las 10 de la noche. La apertura será a las 2 de la tarde.

¿DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS VS MARRUECOS DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026?

- Canal 5 y 7.

- TUDN.

- Vix.

Brian Brobbey es el goleador de Países Bajos con tres tantos en el Mundial 2026 Reuters

La selección de Países Bajos avanzó a 16avos de final como líder del Grupo F del Mundial 2026 con siete puntos, producto de dos victorias (5-1 a Suecia y 1-3 a Túnez) y un empate (con Japón 2-2).

Por su parte, Marruecos avanzó como segundo lugar del Grupo C con siete puntos, productos de dos victorias (0-1 a Escocia y 4-2 sobre Haití) y un empate (1-1 con Brasil).

El ganador enfrentará a Sudáfrica o Canadá en los Octavos de final del Mundial 2026.