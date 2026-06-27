Cody Gakpo anuncia la dolorosa pérdida de su hijo y pide privacidad en pleno Mundial 2026

El delantero del Liverpool FC y de la Selección de Países Bajos, Cody Gakpo, informó este sábado el fallecimiento de su hijo Elijah durante el embarazo de su pareja, Noa van der Bij. A través de un mensaje en redes sociales, el futbolista pidió respeto, privacidad y espacio para afrontar este difícil momento junto a su familia.

Cody Gakpo comparte un emotivo mensaje

Mediante una publicación en sus redes sociales, Cody Gakpo confirmó la pérdida de su hijo y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados, compañeros y personas cercanas.

El atacante neerlandés solicitó privacidad mientras atraviesa el duelo familiar, sin ofrecer más detalles sobre la situación.

Noa van der Bij esposa de Cody Gakpo dio a conocer la noticia en sus redes sociales Captura de pantalla

Su participación con Países Bajos queda en duda

La noticia llega mientras la Selección de Países Bajos disputa el Mundial 2026 y se prepara para un partido decisivo frente a Marruecos, en busca de un lugar en los Octavos de Final.

Debido a la tragedia familiar, la participación de Cody Gakpo en el encuentro permanece incierta, ya que su prioridad es acompañar a su familia en este momento.

Un momento complicado se le presentó a Gakpo en la Copa del Mundo Captura de pantalla

El mundo del futbol envía mensajes de apoyo

Tras conocerse la noticia, compañeros de equipo, integrantes del cuerpo técnico y aficionados expresaron su solidaridad con Cody Gakpo, enviándole mensajes de apoyo y condolencias.

Mientras Países Bajos afronta un compromiso clave en la Copa del Mundo, el aspecto deportivo ha quedado en un segundo plano ante el difícil momento personal que vive uno de sus principales referentes.