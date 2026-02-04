¿Patrick Mahomes al rescate de su padre? El arresto que sacude al entorno del quarterback de los Chiefs

El apellido Mahomes suele asociarse con títulos, récords y contratos multimillonarios en la NFL. Esta semana, sin embargo, la atención se desplazó fuera del campo y se concentró en un problema legal que vuelve a rodear al entorno familiar de Patrick Mahomes, el quarterback estrella de los Chiefs de Kansas City.

Patrick “Pat” Mahomes Sr., padre del dos veces MVP del Super Bowl, fue arrestado en Texas luego de que las autoridades determinaran que violó las condiciones de su libertad condicional, impuesta tras una condena por conducir en estado de ebriedad. El expelotero de Grandes Ligas, de 55 años, fue detenido el martes durante una reunión con su agente de libertad condicional, después de que se emitiera una orden de arresto en su contra.

Mahomes Sr. permanecía hasta el medio día de este miércoles en la cárcel del condado de Smith, en la ciudad de Tyler, según confirmaron las autoridades locales. El arresto se produjo menos de cinco meses después de que se declarara culpable de un cargo de DWI y fuera sentenciado, en agosto de 2024, a cinco años de libertad condicional.

Causas del nuevo arresto

De acuerdo con un informe oficial de violación de la libertad condicional, el 1 de enero el monitor de tobillo que portaba Mahomes Sr. registró un nivel elevado de alcohol, lo que activó el procedimiento que derivó en su detención. El caso se suma a un historial que ya incluía múltiples arrestos previos por el mismo delito, según los registros del condado.

El episodio adquiere mayor notoriedad por el contexto deportivo. Mahomes Sr. fue arrestado originalmente en febrero de 2024, poco más de una semana antes de que su hijo condujera a los Chiefs a un segundo campeonato consecutivo del Super Bowl con una victoria sobre los 49ers. Aquella detención ya había generado ruido mediático en uno de los momentos más altos de la carrera del quarterback.

Un dolor de cabeza para Patrick

Aunque Patrick Mahomes no ha hecho declaraciones públicas sobre la situación, el caso vuelve a plantear interrogantes sobre el impacto que estos episodios personales pueden tener en figuras públicas de alto perfil. En la NFL, el nombre del quarterback suele estar ligado a liderazgo, disciplina y estabilidad, valores que contrastan con los problemas legales recurrentes de su padre.

Mahomes Sr. tuvo una carrera de 11 años en las Grandes Ligas de Béisbol, donde jugó como lanzador para seis equipos, entre ellos Twins, Red Sox y Metss, antes de retirarse en 2003. Tras dejar el beisbol profesional, su figura volvió a ganar visibilidad pública a partir del ascenso meteórico de su hijo como uno de los rostros más reconocibles del deporte estadonidense.

El arresto abre ahora un nuevo capítulo judicial que podría derivar en sanciones más severas si se confirma la violación de la libertad condicional.