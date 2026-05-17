Johan Vásquez anota con el Genoa, pero cae ante el Milan de Santi Giménez

La penúltima jornada de la Serie A ofreció un enfrentamiento entre mexicanos en el Estadio Luigi Ferraris, donde el AC Milan derrotó 2-1 al Genoa, pero donde el encuentro enfrentó cara a cara al defensor Johan Vásquez, quien regresaba a la titularidad con los locales tras cumplir un partido de suspensión, y al delantero Santiago Giménez, quien vive jornadas críticas en el equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

El partido se tornó cuesta arriba para el Genoa tras un penal convertido por Christopher Nkunku a inicios del segundo tiempo y un remate de larga distancia de Athekame al minuto 81 que ponía el 2-0 provisional.

Sin embargo, la reacción de los dirigidos por Daniele De Rossi llegó en el tramo final gracias a la táctica fija. Al minuto 86, tras un cobro de tiro libre que generó una serie de rebotes e imprecisiones dentro del área milanista, Johan Vásquez reaccionó con velocidad para llevar el balón al fondo de la red rival, venciendo la resistencia del arquero Mike Maignan. Este tanto significó la primera anotación del zaguero sonorense en la presente campaña del balompié italiano.

Por su parte, Santiago Giménez sumó un compromiso más sin poder reencontrarse con el gol. Durante la primera mitad, el atacante contó con la oportunidad más clara del Milan tras recuperar un balón en el área por un error defensivo del Genoa, pero tardó en definir y fue despojado del esférico por el zaguero Marcandalli.

Santiago Giménez sigue sin realizar anotación con el AC Milan. Reuters

Giménez, quien mantiene una racha de sequía de cara al marco rival, disputó un total de 68 minutos antes de ser sustituido por el delantero alemán Niclas Füllkrug.

A pesar del empuje del Genoa en un tiempo de compensación que se extendió por diez minutos —debido a la interrupción del juego por el lanzamiento de humo por parte de la afición local—, el Milan aguantó el resultado para seguir en puestos de Champions League de cara al cierre del campeonato con la tercera plaza, empatado con la Roma con 70 puntos.

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