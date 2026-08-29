 ¡Se cayeron las ofertas de Europa! Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres se quedan en el América 

Los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres se quedan en el América. Descartan la posibilidad de ir al futbol de Europa este semestre tras caerse las ofertas que llegaron a Coapa por ambos.

Por el Rayito Rodríguez tocó a las puertas del América una supuesta oferta de casi 12 millones de dólares del Ajax. Sin embargo, el volante charrúa decidió continuar en el actual proyecto de las Águilas; el estratega y también uruguayo Guillermo Almada fue clave, al convencer al 'Rayito' de su permanencia.

Respecto al defensa Sebastián Cáceres, la oferta del Celta de Vigo caducó. El equipo español no insistió tras no recibir señal alguna de la directiva del América.

El entorno del central agotó los recursos por retomar las negociaciones, pero el interés del Celta de Vigo se esfumó desde hace más de una semana.

Ambos llegaron al duelo de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026, contra el Puebla, con la firme convicción de quedarse en el club. Sin embargo, en el caso de Sebastián Cáceres quedó una espina clavada por su anhelo de jugar en el Viejo Continente. Fuentes cercanas al defensa central han señalado que en un futuro las pláticas para renovar contrato se complicarán.

Cabe destacar que 'Rayito' y Cáceres no fueron titulares ante La Franja, lo mismo que el resto de los jugadores estelares de las Águilas. Almada arrancó con un plantel alterno, con miras a la actividad de Leagues Cup de la próxima semana.

Con la misión de mantener el invicto y el liderato esta noche contra el Puebla en la Liga MX, los jugadores estelares verán acción en el once principal en las semifinales de la Leagues Cup contra los Rayados de Monterrey.