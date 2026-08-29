Checo Pérez le pica el orgullo a Chivas

Sergio ‘Checo’ Pérez lanzó una frase que encendió la polémica con Chivas y reiteró su amor por el América, luego de destacar su lugar de origen y señalar que en Guadalajara no hay buenos equipos de futbol.

“Soy de Guadalajara, entonces no tenemos muy buenos equipos acá. Me tuve que ir por el Atlas aquí en Guadalajara”, declaró el piloto de la escudería Cadillac en un evento con una marca.

Sergio "Checo" Pérez celebró uno de los títulos del América en la era André Jardine Mexsport

El comentario no sólo quedó ahí, sino que “Checo” Pérez reveló que tuvo que buscar, a su consideración, al mejor equipo de México.

“Tuve que buscar al mejor de México y bueno, encontré al América”, remató.

Al piloto mexicano se le ha visto en diferentes ocasiones enfundado con la playera de las Águilas, incluso estuvo en una de las coronaciones en la era de André Jardine, al lado del presidente del equipo.

Asimismo, al jalisciense se le ha visto con jugadores del América, como cuando Igor Lichnovsky y Salvador Reyes se reunieron con el mexicano en el Gran Premio de Miami.

Por si no hubiera sido piloto de F1, “Checo” Pérez tendría otra opción, la de ser futbolista.

¿CÓMO VA ‘CHECO’ PÉREZ EN LA TEMPORADA 2026 DE LA F1?

Con 14 Grandes Premios transcurridos, Sergio Pérez no ha sumado unidades, mismo caso que su coequipero Valtteri Bottas. El mexicano está ubicado en el lugar 23 de la Clasificación general de Pilotos.

La próxima semana se reanuda la actividad de la Fórmula Uno, con el Gran Premio de Italia 2026.