Con un jugador más, Querétaro vence al Atlas y le impide tomar el liderato

Querétaro venció 3-1 al Atlas en su visita a Jalisco, durante la sexta jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, y evitó que el conjunto rojinegro alcanzara el liderato general. Los Gallos aprovecharon la superioridad numérica durante más de 40 minutos para conseguir los tres puntos.

El partido también se disputó en medio de los rumores sobre una posible salida de Hernán Crespo del banquillo del Atlas rumbo al futbol argentino. Sin embargo, la información confirmada por Excélsior señala que el entrenador confirmó a la directiva rojinegra que continuará al frente del equipo.

Atlas no pudo ser líder. Luis Fernando Toris/Mexsport

Querétaro aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo

El marcador se abrió al minuto 35, cuando Aldo Rocha sujetó de la camiseta a Enzo Giménez dentro del área. Ortiz Nava señaló la pena máxima después de revisar la jugada en el VAR y Santiago Homenchenko fue el encargado de ejecutar el cobro para poner el 1-0.

Atlas encontró la igualdad seis minutos después. Tras un tiro libre cobrado por Luís Esteves, el balón llegó al área y, luego de un contacto de cabeza, Carlo Adriano desvió la trayectoria. La pelota pasó entre las piernas de Guillermo Allison y terminó en la portería para el autogol.

El partido tomó otro rumbo después del descanso con la expulsión de Manuel Capasso por una entrada sobre Daniel Parra. La decisión fue polémica, ya que la jugada no parecía grave y no fue revisada en el VAR, y Querétaro disputó más de 40 minutos con un futbolista más.

Los Gallos aprovecharon esa ventaja al minuto 70. El refuerzo español Iker Benito realizó una doble bicicleta dentro del área y envió una diagonal retrasada para Santiago Homenchenko, quien apareció para definir y devolverle la ventaja al conjunto queretano.

Seis minutos más tarde llegó el tercer gol de la visita. Carlo Adriano, quien había marcado el autogol del empate, tuvo su revancha. Alex Alcalá robó la pelota y la dejó para que Adriano definiera al ángulo superior derecho y sentenciar el 3-1.

Querétaro jugó con uno más 40 minutos. Juan Carlos Ocampo/Mexsport

Atlas pierde la oportunidad de tomar el liderato

Atlas tenía la posibilidad de alcanzar el primer lugar de la tabla general antes del cierre de la sexta jornada, pero la derrota ante los Gallos impidió que el equipo rojinegro aprovechara esa oportunidad y lo mantuvo en la tercera posición.

El conjunto tapatío llegó al encuentro después de una semana en la que Hernán Crespo apareció como una de las opciones para dirigir a River Plate en Argentina. Esa situación colocó el futuro del entrenador entre los temas alrededor del equipo.

Hernán Crespo no se irá de Atlas. Adrian Macias/Mexsport

Sin embargo, durante los últimos días, la información confirmada por Excélsior señala que Crespo comunicó a la directiva del Atlas su decisión de continuar en el club y no aceptar un acercamiento del conjunto millonario.

Así, el Atlas mantendrá a Hernán Crespo en el banquillo pese a la derrota ante Querétaro, mientras que los Gallos cerraron la sexta jornada con tres puntos que les permitieron avanzar hasta el séptimo lugar de la clasificación.