Así se definen los boletos a la Concachampions: ¿por qué la Liga MX tendrá nueve equipos?

La Liga MX contará con nueve equipos en la edición 65 de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que reunirá a 27 clubes en la disputa por el título y un boleto a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029. Ocho plazas mexicanas ya están definidas y la última se resolverá entre León y Xolos de Tijuana.

El incremento en el número de representantes mexicanos se produjo a través de la Leagues Cup, donde clubes de la Liga MX ocuparon las cuatro plazas disponibles en las semifinales. Como consecuencia, tres boletos de ese torneo quedarán en manos de equipos mexicanos y se sumarán a las seis plazas asignadas por la competencia local.

Toluca es el vigente campeón de la Concacaf Champions Cup. MEXSPORT

¿Cómo se definen los boletos a la Copa de Campeones de Concacaf?

La Copa de Campeones de la Concacaf distribuye sus 27 plazas entre equipos de la confederación mediante los resultados obtenidos en las principales ligas, campeonatos nacionales y torneos regionales durante la temporada.

Liga MX | 6 plazas: Campeones y subcampeones del Apertura y Clausura, así como los dos mejores equipos de la tabla anual que no hayan clasificado

Campeones y subcampeones del Apertura y Clausura, así como los dos mejores equipos de la tabla anual que no hayan clasificado Leagues Cup | 3 plazas: Campeón, subcampeón y tercer lugar

Campeón, subcampeón y tercer lugar Canadian Championship | 1 cupo: Campeón del Canadian Championship 2026

Campeón del Canadian Championship 2026 Canadian Premier League | 2 cupos: Ganador del Canadian Premier League Shield 2026 y campeón de la Canadian Premier League 2026

Ganador del Canadian Premier League Shield 2026 y campeón de la Canadian Premier League 2026 Copa del Caribe | 3 cupos: Campeón, subcampeón y tercer lugar de la Copa del Caribe Concacaf 2026

Campeón, subcampeón y tercer lugar de la Copa del Caribe Concacaf 2026 Copa Centroamericana | 6 cupos: Campeón, subcampeón, dos semifinalistas y dos ganadores del Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2026

Campeón, subcampeón, dos semifinalistas y dos ganadores del Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 MLS | 5 cupos: Campeón de la MLS Cup 2026, ganador del MLS Supporters’ Shield 2026, ganador de la conferencia opuesta en la temporada regular y los dos siguientes mejores clubes en la clasificación del MLS Supporters’ Shield 2026

Campeón de la MLS Cup 2026, ganador del MLS Supporters’ Shield 2026, ganador de la conferencia opuesta en la temporada regular y los dos siguientes mejores clubes en la clasificación del MLS Supporters’ Shield 2026 U.S. Open Cup | 1 cupo: Campeón de la U.S. Open Cup 2026

En el caso de la Liga MX y la MLS, cuando un equipo que obtiene alguna de las plazas principales en Leagues Cup ya tiene asegurada su clasificación, el lugar se recorre hacia el siguiente club elegible en la tabla anual correspondiente.

León se encuentra a un triunfo de obtener su boleto a la Concachampions 2027. Mexsport

León o Tijuana, por la última plaza de la Liga MX

La novena y última plaza mexicana para la Copa de Campeones de la Concacaf dependerá del desenlace de la Leagues Cup y de la posición final que alcancen los equipos en la disputa por los tres boletos disponibles.

León puede asegurar directamente su clasificación si termina entre los primeros tres lugares del torneo. En ese escenario, el conjunto esmeralda ocuparía una de las plazas de la Leagues Cup y completaría el grupo de nueve representantes de la Liga MX.

Si León pierde su semifinal y posteriormente también cae en el partido por el tercer lugar, el boleto restante pasaría a Xolos de Tijuana. La posibilidad se produce debido a que Rayados, Toluca y América ya cuentan con su clasificación asegurada.

La definición entre León y Xolos quedará resuelta con el desenlace de la Leagues Cup que se podrá ver a través de Imagen Televisión.