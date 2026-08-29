América vs Puebla, EN VIVO Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga MX
Detalles del partido entre América y Puebla de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de Liga MX en el Estadio Banorte
América
00
Puebla
Puebla llega con dos triunfos consecutivos. Si consigue su tercera victoria seguida, repetirá el hecho que logró en 2023
El América es el único equipo invicto del Apertura 2026, con cuatro victorias y un empate
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Puebla, jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX!