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América vs Puebla, EN VIVO Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga MX

Detalles del partido entre América y Puebla de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de Liga MX en el Estadio Banorte

Por: Arturo López

América vs Puebla, jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
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América vs Puebla, Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX
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América vs Puebla, Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

Puebla llega con dos triunfos consecutivos. Si consigue su tercera victoria seguida, repetirá el hecho que logró en 2023

El América es el único equipo invicto del Apertura 2026, con cuatro victorias y un empate

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Puebla, jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX!

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