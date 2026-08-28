¿América arruina el sueño europeo de Sebastián Cáceres? Se debilita oferta del Celta de Vigo 

El entorno de Sebastián Cáceres, defensa del Club América, agotará todos los recursos para que el futbolista cumpla el sueño de emigrar a Europa.

El Celta de Vigo mandó después de su participación en el Mundial 2026 una oferta por el charrúa, quien manifestó a la directiva azulcrema su disposición para fichar con el club español.

Sin embargo, el interés del Celta de Vigo se enfrió al no recibir respuesta alguna del América, según acusó la entidad ibérica al representante del futbolista de 27 años.

Por ello, el agente Federico Rodríguez viajó a la Ciudad de México, para conocer la postura de las Águilas y reiteras el interés del jugador por jugar en España.

Pero queda poco tiempo. El 5 de septiembre cierra la ventana de transferencias. Y el Celta no se mueve de los 6mdd.

Trasciende que en caso de frustrar la oportunidad europea del central, el tema de la renovación de contrato se irá en contra del América. Su vínculo con los azulcremas está pactado hasta verano del 2027. De no ver facilidades por el América, Cáceres no firmará la extensión y el próximo año se marchará gratis, sin ganancia económica para los de Coapa.

El también uruguayo Brian Rodríguez tiene sobre la mesa del América una ostentosa oferta, la mejor de su carrera. Según medios en Países Bajos, cerca de 12 millones de dólares ofrece el Ajax por los servicios del volante por izquierda. Difícil de ignorar para las Águilas.

En el Celta de Vigo la búsqueda sigue por un central, luego de las salidas de Joseph Aidoo (Ghana) y Unai Núñez (España).