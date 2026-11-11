El futuro de Carolina Jaramillo es cada vez más incierto en Chivas Femenil

Carolina Jaramillo dejó en evidencia la incertidumbre que rodea su futuro en Chivas Femenil. La mediocampista publicó un mensaje en redes sociales en el que habló sobre la falta de oportunidades y de interés para renovar su contrato, aunque dejó claro que su intención es continuar en el Guadalajara.

"Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto", escribió la futbolista.

La publicación deja ver su inconformidad con la situación que atraviesa dentro del equipo, pues señaló que no siempre es el jugador quien deja de querer pertenecer a una institución, sino que también puede ocurrir que dejen de demostrarle que quieren tenerlo ahí.

El mensaje toma relevancia por los antecedentes de los últimos meses, en los que su continuidad con el Rebaño ha generado dudas y su participación deportiva ha disminuido bajo la dirección técnica de Antonio Contreras.

Carolina Jaramillo perdió protagonismo en Chivas Femenil

La última aparición de la mediocampista con minutos fue el 20 de octubre, durante la goleada 7-0 sobre Necaxa, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Jaramillo ingresó en la segunda mitad y consiguió dos anotaciones, al marcar al minuto 82 y 89.

Después de ese encuentro no volvió a tener participación ante Atlante, Toluca y América. Su ausencia en el Clásico Nacional llamó especialmente la atención, pues Chivas perdió 3-1 frente a las Águilas en el Estadio Akron, en el cierre de la fase regular.

La situación también fue tema de conversación después del partido contra Toluca, cuando Antonio Contreras explicó por qué no estaba utilizando a la mediocampista. El entrenador destacó que su decisión respondía a cuestiones tácticas y a que otras futbolistas estaban teniendo un mejor rendimiento en sus posiciones.

¿Cuál es el futuro de Carolina en Chivas?

Aunque la reciente publicación desata varios rumores sobre su continuidad, la realidad es que no comenzaron solo con esta manifestación; desde meses atrás surgieron versiones sobre la situación contractual de la futbolista y la falta de avances para extender su vínculo con el Guadalajara.

Ahora, sus propias palabras dan una nueva dimensión a los rumores, pues Jaramillo no manifestó su deseo de marcharse, sino todo lo contrario: aseguró que quiere seguir trabajando y aportando al equipo.

"El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día", agregó la mediocampista, una frase que también deja abierta la posibilidad de que su etapa como rojiblanca esté cerca de terminar.

Por ahora, Chivas Femenil no ha anunciado una decisión sobre su renovación ni confirmado una posible salida. Mientras tanto, el futuro de una de las futbolistas más representativas de la institución permanece en el aire.