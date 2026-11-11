Tigres Femenil presume su “Aura Amazona” con nuevo uniforme

Tigres Femenil le puso color a su identidad con la presentación oficial de su nuevo tercer uniforme para la temporada 2026-2027, confeccionado por Adidas, que incorporó la frase “Aura Amazona” como uno de sus elementos distintivos.

El conjunto universitario dio a conocer este 11 de noviembre una camiseta con una combinación de amarillo neón, morado eléctrico y azul marino, distribuidos en un estampado de puntos sobre una base azul grisácea.

La nueva indumentaria presentó un patrón que se extendió por el frente y las mangas, con zonas de distinta intensidad que dieron forma a un efecto visual de movimiento. El amarillo y el morado concentraron buena parte del contraste en una propuesta con múltiples tonalidades.

El cuello blanco enmarcó la parte superior de la prenda, mientras que las tres franjas de Adidas aparecieron sobre los hombros en ese mismo color. Los patrocinadores también quedaron integrados en blanco, con contornos que permitieron distinguirlos sobre el estampado.

El escudo de Tigres, colocado a la altura del pecho, conservó su protagonismo dentro de un recuadro morado, un recurso que lo separó del fondo multicolor de la camiseta.

“Aura Amazona”, el sello de la camiseta

La inscripción “Aura Amazona” quedó ubicada en la parte posterior del cuello y vinculó el diseño con la identidad del equipo femenil universitario. La frase se convirtió en uno de los detalles centrales de esta tercera equipación, junto con la combinación de colores y el tratamiento gráfico de la tela.

Tigres Femenil y Adidas ya contaban con antecedentes de camisetas desarrolladas exclusivamente para el equipo, una línea de diseños que permitió trasladar elementos de su identidad a prendas distintas de los uniformes tradicionales.

La institución regiomontana presentó en agosto de 2024 un jersey en verde bandera y verde limón, con un patrón de brochazos orgánicos y cintas blancas en los costados.

Aquella camiseta incorporó por primera vez una versión simplificada del escudo, que fusionó la “U” de la Universidad Autónoma de Nuevo León con el rostro de un tigre, como parte de una propuesta destinada a representar al equipo dentro y fuera de la cancha.

El lanzamiento de 2024 también puso el acento en la identificación de niñas, mujeres y aficionados con el conjunto universitario, mediante una prenda concebida para acompañar la actividad deportiva y la vida cotidiana.

La nueva equipación de Tigres Femenil dio continuidad a esa exploración de colores y recursos gráficos propios, ahora con “Aura Amazona” como sello visible en el cuello.