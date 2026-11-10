Cerrado empate entre Juárez vs. Chivas femenil

La esperanza de avanzar por primera vez a Semifinales sigue viva para las Bravas de Juárez, luego de rescatar un empate sin goles ante las Chivas Femenil, en la serie de Cuartos de Final de ida en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Han sido siete veces las que las amazonas han clasificado a Liguilla, pero nunca han pasado de Cuartos de Final, por lo que la posibilidad sigue intacta y sobre todo, por el dominio que mostró este martes en el juego de ida.

La primera mitad fue de un dominio pleno de las locales. Las dirigidas por Oscar Fernández decidieron imponer sus reglas en casa. El dominio se dio gracias a un medio campo bien ubicado y una delantera que se cansó de generar pero, que no logró definir, al menos en los primeros 45 minutos.

Las dos jugadores que más carga tuvieron en la delantera, fueron Aisha Solórzano y la colombiana Farlyn Caicedo, quienes estuvieron activas desde sus bandas. La que más oportunidades tuvo fue Aisha, quien incluso metió en problemas a la arquera y capitana de Chivas, Blanca Felix.

Tras una mala salida, comenzaron los abucheos sobre la portera visitante, que recientemente se había equivocado en una salida al 37’ y que permitió que Aisha Solórzano generara una más de peligro.

Si bien las modificaciones del técnico Antonio Contreras pero sobre todo el ímpetu de sus jugadores en la segunda mitad hicieron que mejorara mucho el rendimiento del rebaño, pero no se reflejó en el marcador.

El que ambos equipos hayan clasificado a la Liguilla con 30 puntos se hizo evidente en una serie sumamente compleja que deberá definirse en el partido de vuelta. Los ánimos terminaron calientes entre ambos cuerpos técnicos sin que el intercambio de palabras pasara a mayores.