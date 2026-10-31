Bayern Múnich confirma su interés por jugar en el Estadio Azteca

Tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca volvió a maravillar al planeta entero, consolidando su estatus como uno de los grandes templos del futbol mundial. Ese místico ambiente no solo cautivó a los aficionados, sino también a grandes figuras internacionales; entre ellas, el delantero inglés Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro 2026.

Kane vivió de cerca la magia del Coloso de Santa Úrsula durante los Octavos de Final del Mundial, donde Inglaterra superó a México. Fascinado por la atmósfera y la pasión de la tribuna mexicana, el atacante transmitió ese entusiasmo a la cúpula directiva del Bayern Múnich, que ahora tiene en la mira disputar un encuentro en el histórico inmueble capitalino.

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Bayer Múnich sueña con jugar en el Coloso de Santa Úrsula

En entrevista para Fox, Rouven Kasper, director de mercadotecnia del club alemán, confirmó el interés de la institución por desembarcar en territorio mexicano:

"El Estadio Azteca es impresionante. Tras haber jugado el verano del año pasado en Asia, y además de Estados Unidos —donde jugaremos el próximo verano—, arrancar en México será muy interesante. Tal vez ahí también podamos sentir toda la pasión de la afición."

Aunque por el momento se trata de una intención directiva, la posibilidad de ver al gigante bávaro en la Ciudad de México podría materializarse en las próximas giras internacionales del club.

El templo donde Kane amarró el Balón de Oro

Para Harry Kane, el Estadio Azteca tiene un significado especial. Si bien su brillante temporada con el Bayern Múnich cimentó su candidatura al Balón de Oro 2026, su actuación con la selección inglesa en la Copa del Mundo terminó por asegurar el galardón.

El 5 de julio de 2026, en los Octavos de Final disputados en el Azteca, Kane firmó una actuación memorable. Aunque solo anotó un gol desde el punto penal, se echó el equipo al hombro durante los 90 minutos para guiar a Inglaterra a la victoria sobre el Tri. Aquel triunfo fue el punto de quiebre que catapultó a los británicos hasta el tercer lugar del torneo y consolidó al delantero como el mejor futbolista del planeta.

Un hipotético partido del Bayern Múnich en el Coloso de Santa Úrsula representaría el escenario ideal para que el Balón de Oro reencuentre sus pasos en la cancha donde comenzó a firmar su consagración mundial.