Video: La delegación mexicana desfila en el inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

En una jornada histórica para el deporte internacional y el continente africano, la delegación mexicana hizo su aparición en la Ceremonia de Apertura de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El contingente tricolor desfiló con dinamismo, contagiando de entusiasmo al escenario senegalés en el inicio de la justa que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Encabezando la marcha de la delegación nacional, los atletas Ariadna Chávez (judo) y Daniel Saborío (natación) portaron con orgullo el Pabellón Nacional. Ariadna Chávez, quien llega posicionada dentro del top 10 del ranking mundial de la Federación Internacional de Judo en la categoría cadete -70 kg.

En tanto, Daniel Saborío llega como multimedallista nacional y destacado exponente en las pruebas de fondo y medio fondo en natación. Ambos deportistas lideraron el recorrido seguidos por una nutrida comitiva de atletas, entrenadores y equipo multidisciplinario, ataviados con los uniformes oficiales que resaltaban los colores verde, blanco y rojo.

La composición del equipo mexicano

La misión mexicana en territorio africano está integrada por un total de 62 jóvenes atletas, 41 mujeres y 21 hombres. La delegación mexicana tendrá participación en 19 disciplinas, entre las que destacan atletismo, taekwondo, judo, boxeo, natación, tiro con arco y baloncesto.

Dentro de las figuras a seguir, destaca el tricampeón mundial de taekwondo, Guillermo Cortés.

¿Por qué es histórico Dakar?

Esta edición marca un hito al ser la primera vez que un evento olímpico se lleva a cabo en suelo africano, teniendo como sedes a Dakar, Diamniadio y Saly. Para México, la justa juvenil representa una oportunidad clave para el desarrollo del talento emergente rumbo a los siguientes ciclos olímpicos de categoría mayor.

Históricamente, el país acumula un total de 39 medallas (6 de oro, 11 de plata y 22 de bronce) en las tres ediciones previas de esta competencia (Singapur 2010, Nankín 2014 y Buenos Aires 2018). Las primeras competencias para el equipo mexicano arrancarán formalmente en las disciplinas de natación y judo.