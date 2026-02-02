¡A lo Zidane! Carlos Moreno da cabezazo en partido de Liga MX

Recordando el cabezazo de Zidane a Marco Materazzi en la Final del Mundial 2006, Carlos Moreno perdió completamente el control y le propinó un golpe a su rival durante el Querétaro Vs Pachuca de la Liga MX.

Durante la Jornada 4 del Clausura 2026, Pachuca visitó la cancha del estadio Corregidora para enfrentarse a los Gallos de Querétaro, sin embargo, en un duelo con poca claridad -y que terminó empatado sin goles- acabó marcado por una de las acciones más llamativas en lo que va del certamen.

Fue durante el tiempo de compensación cuando Querétaro cobró un tiro de esquina y Carlos Moreno, al intentar despejar, se quedó tendido sobre el terreno de juego, tratando de reincorporarse inmediatamente y entrelazándose con el atacante rival, desatando su furia y lanzando un cabezazo a Lucas Abascia, mismo que inmediatamente provocó su expulsión en el 90+10'.

Estas fueron las imágenes provocadas por el cancerbero que, en algún momento del proceso, estuvo en la mira de Javier Aguirre como uno de los porteros elegibles para el Mundial 2026:

.

Al ser una agresión, y conforme a lo que haya estipulado Fernando Hernández en la cédula arbitral, Carlos Moreno corre peligro de ser suspendido por más de un partido, dándole la oportunidad a José Ángel Eulogio, mismo que apenas cuenta con 4 partidos de experiencia en Primera División.

Los siguientes partidos de Pachuca en el Clausura 2026 de Liga MX, son:

Pachuca Vs FC Juárez / Jornada 5 - sábado 7 de febrero, Estadio Hidalgo.

Pachuca Vs Atlas / Jornada 6 - sábado 14 de febrero, Estadio Hidalgo.

Tigres Vs Pachuca / Jornada 7 - viernes 20 de febrero, Estadio 'Volcán' Universitario.

Mazatlán Vs Pachuca / Jornada 8 - viernes 27 de febrero, Estadio El Encanto.

Carlos Moreno fue expulsado en el 90+10' y podría ser suspendido por más de un partido. Mexsport

BFG