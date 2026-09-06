¡Heredero de leyendas! Carlos Álvarez portará el mítico dorsal 8 en el América gracias a Fidalgo

El mediocampista español, Carlos Álvarez, asumirá una de las responsabilidades más grandes en su naciente etapa en el futbol mexicano al confirmarse que llevará en la espalda el emblemático número 8 del Club América.

Este dorsal ha estado históricamente vinculado a leyendas de la institución de Coapa como el chileno Carlos Reinoso y, más recientemente, su compatriota Álvaro Fidalgo. El propio "Maguito" reveló, en una videollamada compartida por las Águilas en sus plataformas oficiales, que intercedió directamente ante el legendario "Maestro" Reinoso para solicitarle formalmente el préstamo de la camiseta con la que se transformó en ídolo de la afición mexicana.

Álvarez se presenta como el más reciente refuerzo del conjunto azulcrema para el presente torneo. El ibérico determinó dar el paso definitivo para aventurarse en el balompié nacional después de que Fidalgo le garantizara que el nido americanista representaba el ecosistema idóneo para consolidar su carrera tras su notable paso por el Levante UD de España.

Fidalgo abandonó hace un año la disciplina azulcrema para incorporarse a las filas del Real Betis en LaLiga, dejando una huella imborrable en el balompié nacional al convertirse en uno de los principales artífices del tricampeonato conseguido bajo la gestión del director técnico brasileño André Jardine, despidiéndose con una envidiable cosecha de seis títulos oficiales.

¿Qué le dijo Fidalgo a Álvarez para que viniera a México?

A su llegada a la Ciudad de México, el futbolista de 23 años de edad reconoció abiertamente que su compatriota fungió como la pieza clave detrás de su contratación:

Resolución de dudas: Fidalgo se encargó personalmente de explicarle las exigencias del balompié mexicano y el entorno de la capital.

Fidalgo se encargó personalmente de explicarle las exigencias del balompié mexicano y el entorno de la capital. Garantía de éxito: Le aseguró con firmeza que el cuadro de Coapa era el sitio ideal para explotar sus condiciones en el terreno de juego.

Le aseguró con firmeza que el cuadro de Coapa era el sitio ideal para explotar sus condiciones en el terreno de juego. Respaldo absoluto: Esta mentoría le otorgó la confianza idónea para aceptar el reto de emular las funciones creativas que Fidalgo realizaba con maestría.

¿Cuándo debutará Carlos Álvarez con el América?

Tras concluir su participación dentro de la Leagues Cup, las Águilas retomarán el calendario oficial de la Liga MX con un marco inmejorable para el debut de su nuevo futbolista: