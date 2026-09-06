¿El Piojo Alvarado a Rusia? Spartak de Moscú envía una oferta a Chivas

El Club Deportivo Guadalajara recibió una oferta cercana a los ocho millones de dólares del Spartak de Moscú por Roberto Carlos “Piojo” Alvarado, en la última semana del mercado de fichajes. La información fue publicada por el periodista Gibran Araige, de TUDN.

De acuerdo el reporte, la cantidad ofrecida por el conjunto de la Primera División de Rusia no cumple con las expectativas del Guadalajara. Además, el jugador tampoco estaría convencido de concretar el movimiento hacia el futbol ruso.

Alvarado tiene contrato con Chivas hasta 2029, por lo que el Spartak necesita llegar a un acuerdo con el club mexicano para concretar la operación. El Guadalajara considera que la propuesta económica es baja y mantiene abierta la posibilidad de que el atacante permanezca en la institución.

Chivas considera al Piojo una pieza clave

La postura del Guadalajara también está relacionada con el momento de la temporada. El club considera a Alvarado una pieza importante para la pelea por el título y, por ello, una venta a mitad del torneo no forma parte de sus planes.

La situación deja la negociación pendiente de una posible nueva propuesta del Spartak. Mientras el equipo ruso mantenga su interés, ambos clubes tendrán que encontrar un acuerdo que convenza al Guadalajara para que la transferencia pueda avanzar.

El tiempo también será un factor para definir el futuro del mexicano. El mercado de fichajes en Rusia cerrará el próximo 10 de septiembre, mientras que el futbol mexicano tendrá un día más antes de concluir su periodo de registros.

En caso de que el Spartak mantenga su intención de fichar al delantero, la operación tendría que resolverse durante la próxima semana. Hasta el momento, la oferta cercana a los ocho millones de dólares no ha convencido al Rebaño.

Chivas considera al Piojo una pieza fundamental para pelear por el título. Adrian Macias/Mexsport

El futbol ruso no disputa competencias europeas

Otro elemento que puede influir en la posibilidad de que Alvarado llegue a Rusia es la ausencia de sus clubes en las principales competiciones europeas. Desde febrero de 2022, la FIFA y la UEFA mantienen a Rusia fuera de los torneos de clubes y selecciones tras el conflicto bélico con Ucrania.

Esta situación continuará durante la temporada 2026-2027. Como consecuencia, los equipos rusos no pueden acceder a la Champions League, Europa League ni Conference League.

Para Alvarado, esta circunstancia podría hacer menos atractiva la posibilidad de jugar en Rusia, especialmente ante la ausencia de participación de sus clubes en los principales torneos continentales.

El futbolista mexicano tendría además como referencia a Luis Chávez y César Montes, quienes actualmente juegan en la Primera División de Rusia. Sin embargo, la decisión sobre su posible salida de Chivas todavía depende de las condiciones de la negociación con el Spartak de Moscú.