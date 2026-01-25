Carlos Alcaraz vuela a los cuartos de final en Melbourne: Imbatible y sin ceder un set

Carlos Alcaraz sigue escribiendo su historia con letras de oro en el Australian Open. En una exhibición de madurez y potencia en la Rod Laver Arena, el número uno del mundo selló su pase a los cuartos de final tras derrotar al estadunidense Tommy Paul con parciales de 7-6(6), 6-4 y 7-5. El murciano no solo mantiene vivo su sueño de completar el Grand Slam de carrera, sino que lo hace con una estadística aterradora para sus rivales: ha alcanzado la antepenúltima ronda sin haber perdido un set en el torneo.

El partido, que se extendió por 2:45 horas, comenzó con un Paul sumamente agresivo y logró romper el servicio de Alcaraz en el primer game, colocándose rápidamente 3-1 arriba. Sin embargo, la capacidad de reacción del español volvió a quedar de manifiesto. Después de recuperar el quiebre, el set se decidió en un tie-break agónico, que terminó 8-6 a favor del murciano.

A partir de ahí, Alcaraz tomó el control. El segundo set fue un recital de variaciones, incluyendo sus ya icónicas dejadas que desquiciaron a Paul, que no encontraba respuesta al juego polifacético del español. En la tercera manga, a pesar de la resistencia final del norteamericano, Carlitos asestó el golpe definitivo en el undécimo game para cerrar el partido con su saque.

Carlos Alcaraz aspira a ser el tenista con menor edad (22 años) en tener la colección de los cuatro títulos de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open). AFP

Con este triunfo, Alcaraz alcanza los cuartos de final en Melbourne por tercer año consecutivo. A sus 22 años, está a solo tres triunfos de convertirse en el jugador más joven de la historia en conquistar los cuatro Grand Slams. Su solidez es tal que ha igualado registros de leyendas como Björn Borg en cuanto a efectividad en sus primeros 100 partidos de Grand Slam.

El murciano regresará a la pista el martes 27 de enero para enfrentarse al ganador del duelo entre el local Alex de Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. Con el cuadro abriéndose y su tenis en estado de gracia, Alcaraz se posiciona como favorito a llegar a la final, aunque debe enfrentarse a sus fantasmas y superar la instancia de los cuartos de final, la que ha sido su mejor posición en el torneo, luego de sus derrotas ante Novak Djokovic (2025) y Alexander Zverev (2024).